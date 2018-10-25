Через три года жителей Пензенской области станет на 25 000 меньше

25.10.2018 | 15:17

В 2019-2021 годах численность населения Пензенской области будет снижаться. О прогнозах на этот период рассказал заместитель министра экономики региона Рауф Чакаев на заседании правительства в четверг, 25 октября.

«В текущем году в области отмечается некоторое ухудшение процессов воспроизводства населения: количество родившихся снизилось, увеличилась смертность граждан и миграционный отток», - сообщил докладчик.

По его словам, до конца 2018 года ожидается сохранение негативных тенденций. При этом среднегодовая численность жителей региона составит 1 млн 327 тыс. человек, что на 9 600 (0,7%) меньше, чем в 2017-м.

Рауф Чакаев пояснил, что на развитие ситуации в сфере демографии влияет вступление в репродуктивный возраст малочисленных поколений, рожденных в 90-е, увеличение доли граждан пожилого возраста, а также отток мигрантов.

Он уточнил, что, несмотря на снижение миграционного оттока, в ближайшие годы прогнозируется превышение числа убывших над числом прибывших.

«В результате влияния вышеперечисленных факторов численность населения на протяжении прогнозного периода будет сокращаться. При этом глубина сокращения будет ежегодно снижаться. К концу прогнозного периода среднегодовая численность населения составит 1 млн 302 тысячи человек», - резюмировал замминистра.