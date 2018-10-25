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Общество | Через три года жителей Пензенской области станет на 25 000 меньше

25.10.2018|15:17
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В 2019-2021 годах численность населения Пензенской области будет снижаться. О прогнозах на этот период рассказал заместитель министра экономики региона Рауф Чакаев на заседании правительства в четверг, 25 октября.

«В текущем году в области отмечается некоторое ухудшение процессов воспроизводства населения: количество родившихся снизилось, увеличилась смертность граждан и миграционный отток», - сообщил докладчик.

По его словам, до конца 2018 года ожидается сохранение негативных тенденций. При этом среднегодовая численность жителей региона составит 1 млн 327 тыс. человек, что на 9 600 (0,7%) меньше, чем в 2017-м.

Рауф Чакаев пояснил, что на развитие ситуации в сфере демографии влияет вступление в репродуктивный возраст малочисленных поколений, рожденных в 90-е, увеличение доли граждан пожилого возраста, а также отток мигрантов.

Он уточнил, что, несмотря на снижение миграционного оттока, в ближайшие годы прогнозируется превышение числа убывших над числом прибывших.

«В результате влияния вышеперечисленных факторов численность населения на протяжении прогнозного периода будет сокращаться. При этом глубина сокращения будет ежегодно снижаться. К концу прогнозного периода среднегодовая численность населения составит 1 млн 302 тысячи человек», - резюмировал замминистра.

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Гость|25.10.2018 15:30|

Ритуальный бизнес в шоколаде...

Гость|25.10.2018 15:32|

penzainform.ru писал(a):

миграционный отток
все правильно валить отсюдова на арбайтен

Гость|25.10.2018 15:36|

ПОСТРОЙТЕ БЫСТРЕЕ КРЕМАТОРИЙ! ОБЕЩАЛИ В 2019?

Гость|25.10.2018 15:36|

Все по плану врагов народа.

Гость|25.10.2018 15:36|

penzainform.ru писал(a):

Через три года жителей Пензенской области станет на 25 000 меньше
Валите отсюда, если осталось еще здоровье. Здесь жизни нет!

Гость|25.10.2018 15:36|

Ндя ... довели регион

Гость|25.10.2018 15:39|

ласточка лети

Гость|25.10.2018 15:41|

еще одна яркая победа режима...

Гость|25.10.2018 15:41|

Политика нынешней власти: чем меньше доживет до пенсии, тем лучше...

Гость|25.10.2018 15:43|

Социально- экономическая ситуация в регионе ,да и в стране катастрофическая. Один из показателей рождаемость,а она (рождаемость) падает,несмотря на ФСЕ МАЙСКИЕ УКАЗЫ)))

Гость|25.10.2018 15:45|

Ну если гастробайтеров прибавится. Свои то бегут кто может.

Гость|25.10.2018 15:47|

Гость писал(a):

еще одна яркая победа режима...
Шоблы жуликов и воров.

Гость|25.10.2018 15:53|

Ну и зря. Спокойная местность, красивая природа. Картошку можно садить и растить. Куда бежитя то? Думаете где то сильно лучше люди живут, а в основном одинаково везде в стране.

Гость|25.10.2018 15:54|

Гость писал(a):

Валите отсюда, если осталось еще здоровье. Здесь жизни нет!
От

Гость писал(a):

Шоблы жуликов и воров.

Гость|25.10.2018 15:55|

Через 30-50 лет останутся самые крупные города и поселки и несколько крупных деревень вроде Елюзани. Но жизни в них не позавидуешь. Валить надо отседова.

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Имя: Гость
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