Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|25 окт 2018|19:19
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+6oC
+8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+1oC
+5oC
Завтра | Дождь |
  74.99  |  $  65.75
 

Общество | Бывших членов ВЛКСМ поздравили с годовщиной брачного союза

25.10.2018|17:53
Печать

Они дважды отметили комсомольскую свадьбу. Первый раз - когда поженились: супруги Галенко - 57 лет назад, Игнатенко - 59. И вот их поздравили с годовщиной брачного союза теперь уже бывшие члены ВЛКСМ, всегда молодые душой.

«Вот почему эти люди прожили вместе более 50 лет - их юность начиналась в годы буйного развития комсомола, когда каждый из нас был настроен такой идеологической работой, когда мы работали для людей, для молодежи», - пояснила председатель совета ветеранов Октябрьского района Нина Агапова.

Каждому из виновников торжества было что рассказать о своей комсомольской юности. Анатолий Галенко поднимал целину, Евгений Игнатенко работал конструктором на заводе, его любимая Наденька была комсоргом, организовывала различные мероприятия, вела за собой молодежь.

«Нас комсомол, наверное, сделал такими борцами, активными. По-моему, это судьба, прошли мы через этот комсомол. Жалко, что это было так давно - уж 80 лет мне», - рассказала бывший член ВЛКСМ Надежда Игнатенко.

Но запала у супругов еще хватает, и они готовы на деле показывать, как надо любить родину и друг друга.

0
0
0
0
 
Гость|25.10.2018 18:53|

penzainform.ru писал(a):

мы работали для людей, для молодежи», - пояснила председатель совета ветеранов Октябрьского района Нина Агапова.
ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

Она входит в число инициативной группы,которая помогла преступникам из ЕР протащить повышение пенсионного возраста.

СОГЛАШУСЬ,ЧТО ДИРЕКТОРОМ БЫЛА НЕ ПЛОХИМ В СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ,НО КАПИТАЛИЗМ ЕЁ УНИЧТОЖИЛ,КАК ЧЕЛОВЕКА.

Гость|25.10.2018 18:59|

Да сколько можно про комсомол! Тут половина - бывшие комсомольцы, и всех этот комсомол ещё при своей жизни задрал. А тут какая-то насильственная гальванизация трупа. Не-не, умер так умер.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 