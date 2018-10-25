25.10.2018 | 17:53

Они дважды отметили комсомольскую свадьбу. Первый раз - когда поженились: супруги Галенко - 57 лет назад, Игнатенко - 59. И вот их поздравили с годовщиной брачного союза теперь уже бывшие члены ВЛКСМ, всегда молодые душой.

«Вот почему эти люди прожили вместе более 50 лет - их юность начиналась в годы буйного развития комсомола, когда каждый из нас был настроен такой идеологической работой, когда мы работали для людей, для молодежи», - пояснила председатель совета ветеранов Октябрьского района Нина Агапова.

Каждому из виновников торжества было что рассказать о своей комсомольской юности. Анатолий Галенко поднимал целину, Евгений Игнатенко работал конструктором на заводе, его любимая Наденька была комсоргом, организовывала различные мероприятия, вела за собой молодежь.

«Нас комсомол, наверное, сделал такими борцами, активными. По-моему, это судьба, прошли мы через этот комсомол. Жалко, что это было так давно - уж 80 лет мне», - рассказала бывший член ВЛКСМ Надежда Игнатенко.

Но запала у супругов еще хватает, и они готовы на деле показывать, как надо любить родину и друг друга.