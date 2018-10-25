25.10.2018 | 09:07

15 лет назад с открытия автосалона Renаult на Измайлова (компания «Автомастер») началась история развития этого бренда в Пензе. За 15 лет в дилерском центре продали почти 16 000 новых автомобилей и более 3 000 - с пробегом.

Осенью этого года ДЦ Renаult на Измайлова полностью обновил фирменный стиль. Для удобства клиентов площадь прилегающей к центру территории была увеличена, а асфальтовое покрытие обновлено. Теперь там всегда можно легко и быстро найти парковочное место.

«Мы любим автобизнес, и нам нравится меняться, развиваться вместе с ним. Клиенты тоже изменились, стали грамотными и более осторожными. Угодить клиенту сейчас намного сложнее, несмотря на то что у нас огромный выбор автомобилей и сопутствующих услуг. Это последствия высокой конкуренции автодилеров на рынке. При этом клиенты стали лояльнее к нашей компании», - рассказали в дилерском центре Renаult на Измайлова.

Лояльность центр заслужил во многом благодаря услуге «трейд-ин», которую предложил своим клиентам еще в 2007 году. Приобретая aвтомобиль, пензенцы сдают старый в счет стоимости нового. Поскольку это удобная и выгодная схема, сейчас ею пользуются более 50% покупателей.

Этап послепродажного сопровождения не менее важен, чем выбор и покупка нового aвто. Чтобы создать идеальный сервис, дилерский центр Renаult на Измайлова набрал команду настоящих профессионалов и закупил необходимое оборудование. Общая площадь ремзоны в нем - 1 000 квадратных метров, имеется отдельное помещение для хранения запасных частей. К работе готовы 12 современных подъемников.

Для процедуры схода-развала есть новейшая модель с возможностью просмотра геометрии кузова, профессиональное электронное диагностическое оборудование, которое используется только официальными сервисами. Имеется пост антикоррозийной обработки кузова.

Кроме того, в сервисе автоматизированы все основные процессы, что позволяет работать по стандартам и регламентам автопроизводителя.

Повышение удобства пребывания клиентов в дилерском центре является одной из его приоритетных задач. Поскольку часто покупатели приезжают выбирать aвтомобиль целыми семьями, была увеличена площадь зоны отдыха. Ее разделили на две части: в одной маленькие «клиенты» всегда найдут чем заняться, пока их папы и мамы обсуждают подробности покупки или ожидают выдачи автомобиля из сервисной зоны, в другой имеются два полноценных рабочих места - для тех, кому важны оперативность решения рабочих задач и доступ в Интернет.

За 15-летнюю историю ДЦ Renаult на Измайлова прошел несколько серьезных трансформаций, но компанию «Автомастер» перемены сделали только сильнее. В планах – увеличение продаж новых и поддержанных автомобилей, а также повышение качества обслуживания клиентов. Опыт и любовь к своему делу команды ДЦ Renаult на Измайлова не дают усомниться - все получится.