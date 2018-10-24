24.10.2018 | 11:20

В пятницу, 26 октября, в Пензе пройдет конференция «Гериатрия - инвестиции в будущее», посвященная медицинской помощи пожилым и престарым пациентам.

На обсуждение актуальных проблем соберутся гериатры, врачи общей практики, терапевты, кардиологи, неврологи, эндокринологи и психиатры. В конференции примет участие главный внештатный специалист-гериатр Министерства здравоохранения РФ профессор Ольга Ткачева.

Название конференции выбрано неслучайно. Главная цель вложений в гериатрию - здоровое и активное долголетие граждан России.

«Необходимо сохранить высокое качество жизни пожилого человека, его автономность, независимость от помощи окружающих», - обозначила основную задачу гериатрии Ольга Ткачева.

«На конференции в Пензе будут представлены стратегия организации гериатрической службы в регионах, современная концепция оказания помощи старшему поколению, а также тактика ведения пациентов с возраст-ассоциированными заболеваниями», - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.