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Общество | В Пензе специалисты обсудят проблемы престарелых пациентов

24.10.2018|11:20
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В пятницу, 26 октября, в Пензе пройдет конференция «Гериатрия - инвестиции в будущее», посвященная медицинской помощи пожилым и престарым пациентам.

На обсуждение актуальных проблем соберутся гериатры, врачи общей практики, терапевты, кардиологи, неврологи, эндокринологи и психиатры. В конференции примет участие главный внештатный специалист-гериатр Министерства здравоохранения РФ профессор Ольга Ткачева.

Название конференции выбрано неслучайно. Главная цель вложений в гериатрию - здоровое и активное долголетие граждан России.

«Необходимо сохранить высокое качество жизни пожилого человека, его автономность, независимость от помощи окружающих», - обозначила основную задачу гериатрии Ольга Ткачева.

«На конференции в Пензе будут представлены стратегия организации гериатрической службы в регионах, современная концепция оказания помощи старшему поколению, а также тактика ведения пациентов с возраст-ассоциированными заболеваниями», - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

Источник — фото Pixabay.com
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Гость|24.10.2018 12:19|

penzainform.ru писал(a):

Главная цель вложений в гериатрию - здоровое и активное долголетие граждан России.

«Необходимо сохранить высокое качество жизни пожилого человека,

Как складно у вас получается ссать в уши.

Гость|24.10.2018 12:20|

penzainform.ru писал(a):

Необходимо сохранить высокое качество жизни пожилого человека
А оно есть , это ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ , что бы его сохранить.

Имя: Гость
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