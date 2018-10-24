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Общество | С 1 ноября в Пензенской области запрещается плавать на лодках и катерах

24.10.2018|14:20
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С 1 ноября на водоемах Пензенской области завершается навигация. Выход на воду любых маломерных судов с этого дня будет запрещен. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

После завершения навигационного периода проводится обслуживание и консервация маломерных судов. Они должны храниться на берегу в специальном помещении. При его отсутствии разрешается хранение маломерных судов на открытом воздухе под навесом или накрытыми брезентом.

«На сегодняшний день на территории области все базы и стоянки для маломерных судов закрыты до следующей навигации. Пока патрулировать водные объекты остаются четыре судна: два на Сурском водохранилище и два на Суре. После закрытия навигации выход маломерных судов на водные объекты запрещен. Риск возникновения происшествий становится крайне высоким. В случае нарушения запрета судоводители будут нести административную ответственность», - предупредил жителей области начальник отдела безопасности людей на водных объектах ведомства Сергей Петрунин.

В связи с резким понижением температуры воздуха спасатели просят жителей Сурского края соблюдать основные меры предосторожности: не выходить на водоемы в ветреную погоду, в нетрезвом состоянии, а также без спасательных средств.

Источник — фото: 58.mchs.gov.ru
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Гость|24.10.2018 14:40|

penzainform.ru писал(a):

В связи с резким понижением температуры воздуха спасатели просят жителей Сурского края соблюдать основные меры предосторожности: не выходить на водоемы в ветреную погоду, в нетрезвом состоянии, а также без спасательных средств.
С причала рыбачил апостол Андрей,

А спасатель ходил по воде...

Гость|24.10.2018 14:45|

Новая должность пожарно-морской инспектор.

Гость|24.10.2018 14:45|

Эх, на матрасе плыть придется.

Гость|24.10.2018 14:48|

на утках поплывем... аки мюнхгаузен

Гость|24.10.2018 14:50|

На подводных лодках можно получается. Про них ни слова

Гость|24.10.2018 14:53|

"На подводных лодках можно получается. Про них ни слова"

Представляю себе: плыть по нашим рекам на подводных лодках

Гость|24.10.2018 14:54|

"на утках поплывем... аки мюнхгаузен"

И вытащим себя за волосы

Гость|24.10.2018 14:57|

Плавает дерьмо, а мы ходим!

Гость|24.10.2018 15:00|

Гость писал(a):

Плавает дерьмо, а мы ходим!
Вот и иди отсюдава)))

Гость|24.10.2018 15:00|

Доходились. Утопили 29 человек.

Гость|24.10.2018 15:01|

"Эх, на матрасе плыть придется."

А если матрас карягу словит?

Гость|24.10.2018 15:06|

посмотрим, сколько браконьеров-нарушителей будет на сурском после 1го числа.

И как на них всем пофиг будет

Гость|24.10.2018 15:07|

Плавает дерьмо, а мы ходим!

- Мы хОдим, они хОдют, да плывите наъ..

Гость|24.10.2018 15:20|

Да насрать на их дурные правила ! Захочу, позволит погода, буду по Суре кататься в ноябре !

Гость|24.10.2018 15:29|

Уважаемая Ольга Геннадьевна! Вся эта непристойная руготня и срамословие ни как Вас не касается. Мы Вас уважаем и ценим.

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Имя: Гость
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