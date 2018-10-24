24.10.2018 | 14:20

С 1 ноября на водоемах Пензенской области завершается навигация. Выход на воду любых маломерных судов с этого дня будет запрещен. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

После завершения навигационного периода проводится обслуживание и консервация маломерных судов. Они должны храниться на берегу в специальном помещении. При его отсутствии разрешается хранение маломерных судов на открытом воздухе под навесом или накрытыми брезентом.

«На сегодняшний день на территории области все базы и стоянки для маломерных судов закрыты до следующей навигации. Пока патрулировать водные объекты остаются четыре судна: два на Сурском водохранилище и два на Суре. После закрытия навигации выход маломерных судов на водные объекты запрещен. Риск возникновения происшествий становится крайне высоким. В случае нарушения запрета судоводители будут нести административную ответственность», - предупредил жителей области начальник отдела безопасности людей на водных объектах ведомства Сергей Петрунин.

В связи с резким понижением температуры воздуха спасатели просят жителей Сурского края соблюдать основные меры предосторожности: не выходить на водоемы в ветреную погоду, в нетрезвом состоянии, а также без спасательных средств.