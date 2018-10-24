24.10.2018 | 17:49

В среду, 24 октября, в Москве состоялась торжественная церемония вручения наград регионам - лидерам IV летней Спартакиады молодежи России 2018 года. В ней приняли участие 50 юных спортсменов из девяти субъектов страны.

Победителей и призеров поздравили председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и министр спорта РФ Павел Колобков. Награды им вручили выдающиеся спортсмены страны Татьяна Покровская, Алексей Мишин и Вячеслав Фетисов.

«Для многих из вас это были первые крупные соревнования, и, несмотря на юный возраст, вы все отстаивали честь регионов. Благодаря вашему упорству, труду, профессионализму вы одержали первые серьезные победы. Уверена, эти медали станут стартом для последующих спортивных достижений, а может быть, и дорогой к олимпийскому пьедесталу», - обратилась к юным спортсменам Валентина Матвиенко.

Павел Колобков отметил, что система подготовки спортивного резерва ежегодно дает российскому спорту новых молодых звезд.

Финальный этап соревнований проходил с 8 мая по 22 августа. Всего в них принимали участие свыше семи тысяч спортсменов из 81 региона.

Лидерами общекомандного зачета спартакиады признаны Москва, Санкт-Петербург, Московская, Ленинградская, Пензенская, Калининградская области, Приморский край, республики Северная Осетия - Алания и Мордовия.

Пензенская область заняла первое место в группе с численностью населения до двух миллионов человек. По количеству медалей Сурский край занял общее 16-е место. Пензенские спортсмены завоевали пять золотых, шесть серебряных и семь бронзовых наград.

Павел Колобков вручил кубок и диплом заместителю председателя правительства области Юрию Денисову. Министр спорта региона Григорий Кабельский принял благодарность Минспорта РФ, которой отмечена работа его ведомства.