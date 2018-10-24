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Общество | Пензенец обратился к Путину с просьбой помочь в ремонте дороги на Кондоль

24.10.2018|14:02
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В ближайшие два года в Пензенской области отремонтируют особо разбитые участки дороги Пенза - Кондоль.

Об этом шла речь на приеме граждан, который провел в Нижнем Новгороде в среду, 24 октября, помощник полномочного представителя Президента РФ в ПФО Владимир Соловьев.

Просьба помочь привести в порядок дорогу Пенза - Кондоль поступила Президенту России. Житель Пензенской области не раз обращался в различные инстанции, но вопрос до сих пор окончательно не решен.

Заместитель председателя правительства Пензенской области Дмитрий Семенов доложил Владимиру Соловьеву, что ремонт проблемных участков дороги будет проводиться по госпрограмме «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014-2020 годы».

«Работы планируется осуществлять поэтапно: в 2019 году отремонтируют участок протяженностью 4,1 км и в 2020 году - еще 7,3 км дороги», - сообщили в пресс-службе полпреда Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

Жители Пензенской области обращаются к Владимир Путину за помощью не в первый раз. Только в июне в адрес главы государства ушло две просьбы.

Так, активист Виктор Небога отправил видеопослание на прямую линию с главой государства, он мечтает обустроить пруд в микрорайоне Заря.

А работники ОАО «Пензхиммаш» опубликовали в социальной сети «Одноклассники» видеообращение к Президенту РФ, в котором пожаловались на сокращения и роспуск рабочих.

Источник — фото Pixabay.com
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Гость|24.10.2018 14:15|

В раю отремонтируют

Гость|24.10.2018 14:16|

Че за опознание?кого опознать надо?

Гость|24.10.2018 14:17|

С пенсией ладно. Главное, чтобы с дорогой в рай не обманул!

Гость|24.10.2018 14:43|

Протяженность дороги Пенза-Кондоль 47 км., из них между Пензой и Воскресеновкой, Калинино и Ленино, по с. Ленино дорога хорошая, остальной участок от с. Ленино до с. Кондоль-"убийца автомобилей", примерно 25 км. Если с 2019 по 2020 г. отремонтируют 11,4 км., то как же остальные 13,6?

Гость|24.10.2018 14:56|

Остальные в последующие годы ))))))

Гость|24.10.2018 15:18|

Дорога от с.Б.Елань до с.Поперечное просто убитая.Там её попросту нет.Начали делать и бросили. А люди ездят каждый день на работу.Поэтому и скорая привозит больных с инсультом умирающими.

Имя: Гость
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