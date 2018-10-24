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Общество | На закрытие периметров всех пензенских школ нужно 100 млн рублей

24.10.2018|16:31
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Перед дилеммой оказались депутаты городской думы: то ли оставлять школьные территории открытыми, то ли полностью закрывать их.

В первом случае под угрозой оказывается безопасность, во втором учебные заведения перестанут являться социокультурными центрами, так как доступ населению будет затруднен. А в регионе долго стремились к обратному.

«Здесь-то все равно мы делаем и для детей, и для родителей. Вон мама гуляет с коляской, это же тоже прекрасно, хорошо», - сообщил депутат Пензенской городской думы Юрий Зиновьев.

В данный момент безопасность детей кажется важнее всего остального. Этого требуют и современные нормы.

«Школа обязательно должна быть закрыта по периметру, обязательно должно быть видеонаблюдение, пожарная сигнализация, должна быть система доступа в учреждение (так называемая СКУД)», - отметила начальник отдела Управления образования г. Пензы Вера Кузнецова.

Но в Пензе всего три школы, которые соответствуют всем этим требованиям. Одна из них гимназия № 44. Периметр огражден, на входе установлен металлодетектор, рядом - серьезный охранник. На мониторах он может отследить все, что происходит на территории, через 19 видеокамер (11 внутренних и 8 наружных).

В гимназии № 53 калитка пока открыта для всех желающих. Жалуются на местных жителей, которые неоднократно ломали забор вокруг учреждения, чтобы не приходилось обходить территорию учебного заведения. Среди родителей много сторонников закрыть в школу доступ для посторонних.

«Лучше бы сделали карточки, чтобы террористы и все остальные сюда не проникали, лишние люди», - предложила мама ученицы гимназии № 53 Наталья Исаева.

По подсчетам управления образования, на то, чтобы закрыть по периметру все пензенские школы, нужно 100 миллионов рублей.

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Гость|24.10.2018 19:14|

Давно пора закрыть школы и родителям только до забора детей провожать как это сделано за границей.А у нас все мнутся чиновники,денег жалко.Себя от всех отгородили и полиция охраняет.

Гость|24.10.2018 19:25|

Только забор и колючая проволока поверху! Вход через рамку! Не вложиться в 100 миллионов рублей.

Гость|24.10.2018 19:29|

Ага, а потом как в Керчи. Учащиеся выламывали решетки, чтобы сбежать через окна, и перелазили через высокий забор. Это как оказаться в запертой клетке лицом к лицу с голодным львом.

Гость|24.10.2018 19:42|

А кто-то уже готовит пилы

Гость|24.10.2018 19:46|

Хернёй вы занялись опять, ребята, и сами прекрасно это знаете.

Опять перед камерами покрасоваться пришли?

Если вы связываете это все с Керчью, то там злодей (ну по официальной версии хотя бы) - пришёл в техникум как к себе домой, ибо учился там.

Может, не со СКУДов начинать нужно, а с анализа, что было причиной?

Ни один замочек на калитке вам не поможет, как в 28-й школе.

Имя: Гость
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