24.10.2018 | 16:31

Перед дилеммой оказались депутаты городской думы: то ли оставлять школьные территории открытыми, то ли полностью закрывать их.

В первом случае под угрозой оказывается безопасность, во втором учебные заведения перестанут являться социокультурными центрами, так как доступ населению будет затруднен. А в регионе долго стремились к обратному.

«Здесь-то все равно мы делаем и для детей, и для родителей. Вон мама гуляет с коляской, это же тоже прекрасно, хорошо», - сообщил депутат Пензенской городской думы Юрий Зиновьев.

В данный момент безопасность детей кажется важнее всего остального. Этого требуют и современные нормы.

«Школа обязательно должна быть закрыта по периметру, обязательно должно быть видеонаблюдение, пожарная сигнализация, должна быть система доступа в учреждение (так называемая СКУД)», - отметила начальник отдела Управления образования г. Пензы Вера Кузнецова.

Но в Пензе всего три школы, которые соответствуют всем этим требованиям. Одна из них гимназия № 44. Периметр огражден, на входе установлен металлодетектор, рядом - серьезный охранник. На мониторах он может отследить все, что происходит на территории, через 19 видеокамер (11 внутренних и 8 наружных).

В гимназии № 53 калитка пока открыта для всех желающих. Жалуются на местных жителей, которые неоднократно ломали забор вокруг учреждения, чтобы не приходилось обходить территорию учебного заведения. Среди родителей много сторонников закрыть в школу доступ для посторонних.

«Лучше бы сделали карточки, чтобы террористы и все остальные сюда не проникали, лишние люди», - предложила мама ученицы гимназии № 53 Наталья Исаева.

По подсчетам управления образования, на то, чтобы закрыть по периметру все пензенские школы, нужно 100 миллионов рублей.