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Общество | Кузнечанам обещают ввести на транспорте оплату по картам

24.10.2018|17:03
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С четверга, 25 октября, в Кузнецке повысится цена проезда в общественном транспорте. Теперь кузнечанам и гостям города за одну поездку в маршрутке придется платить не 17, а 20 рублей.

Цена на билет не менялась с 10 мая 2016 года. Решение об увеличении предельно допустимого тарифа в пределах 20 рублей 79 копеек за одну поездку в транспорте муниципального сообщения принято региональным управлением по регулированию тарифов и энергосбережению.

«С увеличением цены транспортники Кузнецка обещают улучшить качество перевозок. Уже озвучены планы по обновлению парка машин. Перевозчики также собираются рассмотреть возможность внедрения безналичного способа оплаты проезда с помощью пластиковых карт.

Кроме того, в планах - изменение маршрутов с учетом пожеланий кузнечан. На рассмотрении находится и вопрос о продлении работы автопарка в вечерние часы», - сообщили в пресс-службе администрации Кузнецка.

На данный момент состояние маршруток вызывает нарекания у горожан.

Вот какой пост разместил в группе «Подслушано в Кузнецке» соцсети «ВКонтакте» один из пассажиров: «Сегодня ехал в автобусе под номером 56. Вышел на остановке последний, начинаю закрывать дверь, и в этот момент она падает. Чуть автобус весь вместе с ней не развалился. Если вы не можете списать эти автобусы и на их место поставить обновленные модели, то хотя бы следите за состояниями маршруток!»

Судя по комментариям, тема состояния маршруток в Кузнецке сильно наболела. «Автор, ты так удивляешься, как будто в первый раз такое. Сколько езжу, часто вижу маршрутку с отвалившийся дверью», - ответил один из горожан. «Это аварийный выход», - пошутил другой. «Без двери даже круче, еще крышу срезать - и будет кабриомаршрутка», - сыронизировал третий.

«А на 55-м и 56-м маршрутах все машины такие, ни одной нормальной, сараи ездят. Выгоду только ищут, а о безопасности людей никто не думает. Куда смотрят чиновники города, разрешая предпринимателям-перевозчикам пускать такие машины на маршрут?» - возмутилась еще одна участница группы.

Источник — фото: gorodkuzneck.ru
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Гость|24.10.2018 18:23|

отдайте все маршруты атп,и всё наладится.

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