23.10.2018 | 10:42

В исправительной колонии № 1 УФСИН России по Пензенской области сшили более девяти тысяч пар носков для осужденных: около шести тысяч хлопчатобумажных и свыше трех тысяч полушерстяных.

Как сообщили в пресс-службе управления, работы на производственном участке велись по государственному контракту, общая сумма которого составила 400 тысяч рублей.

«Мы не в первый раз исполняем столь крупный заказ для внутрисистемных нужд, в учреждении имеется все необходимое оборудование для выполнения данного вида работ», - заявил начальник центра трудовой адаптации осужденных Валентин Франк.

Ассортимент продукции, которую производят пензенские осужденные, расширяется. Так, в ИК-5 изготавливают мужские рабочие сапоги, ИК-1 заключила контракт на пошив трикотажа почти на полтора миллиона рублей, в ИК-8 шьют спецодежду - зимние костюмы «Буран» для работы в тяжелых погодных условиях и летние костюмы «Легион».