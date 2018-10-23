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Общество | В пензенской колонии № 1 для осужденных сшили 9 000 пар носков

23.10.2018|10:42
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В исправительной колонии № 1 УФСИН России по Пензенской области сшили более девяти тысяч пар носков для осужденных: около шести тысяч хлопчатобумажных и свыше трех тысяч полушерстяных.

Как сообщили в пресс-службе управления, работы на производственном участке велись по государственному контракту, общая сумма которого составила 400 тысяч рублей.

«Мы не в первый раз исполняем столь крупный заказ для внутрисистемных нужд, в учреждении имеется все необходимое оборудование для выполнения данного вида работ», - заявил начальник центра трудовой адаптации осужденных Валентин Франк.

Ассортимент продукции, которую производят пензенские осужденные, расширяется. Так, в ИК-5 изготавливают мужские рабочие сапоги, ИК-1 заключила контракт на пошив трикотажа почти на полтора миллиона рублей, в ИК-8 шьют спецодежду - зимние костюмы «Буран» для работы в тяжелых погодных условиях и летние костюмы «Легион».

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Гость|23.10.2018 12:11|

Очень важная новость. А трусики им сшили что ль?

Гость|23.10.2018 12:21|

Жизнь в тюрьме проще и лучше: крыша над головой без хапремонта и услуг ЖКХ, питание за казенный счет, работа по госконтракту, церковные и увеселительные мероприятия. Даже носки для них шьют.

Имя: Гость
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