23.10.2018 | 17:17

В Пензе завершен капитальный ремонт улицы Попова, который проводился на деньги, сэкономленные в процессе реализации проекта «Безопасные и качественные дороги».

Работы начались 29 августа и должны были завершиться 1 ноября, однако подрядная организация закончила работу раньше. Дорожные строители довели до нормативного состояния проезжую часть и наружное освещение, обустроили ливневую канализацию и тротуары.

Возле гимназии № 53 появился заездной карман, чтобы дети могли без опасности выходить из родительских автомобилей и садиться в них.

Кроме того, для автомобилистов, поворачивающих с Попова направо, на Ленинградскую, обустроена разгонная полоса.

«Сумма контракта составила 30 млн 627,42 тыс. рублей. Финансирование осуществлялось из бюджетов трех уровней - федерального, областного и городского», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.