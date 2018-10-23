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Общество | В Пензе улицу Попова отремонтировали досрочно

23.10.2018|17:17
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В Пензе завершен капитальный ремонт улицы Попова, который проводился на деньги, сэкономленные в процессе реализации проекта «Безопасные и качественные дороги».

Работы начались 29 августа и должны были завершиться 1 ноября, однако подрядная организация закончила работу раньше. Дорожные строители довели до нормативного состояния проезжую часть и наружное освещение, обустроили ливневую канализацию и тротуары.

Возле гимназии № 53 появился заездной карман, чтобы дети могли без опасности выходить из родительских автомобилей и садиться в них.

Кроме того, для автомобилистов, поворачивающих с Попова направо, на Ленинградскую, обустроена разгонная полоса.

«Сумма контракта составила 30 млн 627,42 тыс. рублей. Финансирование осуществлялось из бюджетов трех уровней - федерального, областного и городского», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Источник — фото www.penza-gorod.ru
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Гость|23.10.2018 17:44|

Молодцы.

Гость|23.10.2018 17:47|

И уже заставили машинами. Особо радует газель стоящая на изгибе дороги перед телецентром.

Знаки остановка запрещена туда срочно надо. Это улица, а не парковка

Гость|23.10.2018 17:49|

Зачем забор у магазинов убрали? Теперь там постоянно газели на разгрузке стоят. А напротив посетители рынка.

Стало хуже чем было.

Гость|23.10.2018 17:51|

penzainform.ru писал(a):

Кроме того, для автомобилистов, поворачивающих с Попова направо, на Ленинградскую, обустроена разгонная полоса.
а основную дорогу сузили))) машин же с каждым годом все меньше и меньше))) и пробки уменьшаются от сужений походу))) экономщики)) в следующем году будут переделывать)))

Гость|23.10.2018 17:52|

Знаки и парочка эвакуаторов.... Без них не нужна эта дорога

Гость|23.10.2018 18:32|

Надо же до дождя успели,а вот с набережной,Советской площадью и ул.Советской -НЕТ.

Гость|23.10.2018 19:00|

penzainform.ru писал(a):

для автомобилистов, поворачивающих с Попова направо, на Ленинградскую, обустроена разгонная полоса.
ПензаИнформ, ну что ж вы бестолковые какие? Нет такого понятия в ПДД, есть понятие полосы разгона. И вам об этом уже писали в выходные в аналогичной теме, да только без толку как обычно.

Но это так, фигня. Самый ржач заключается в том, КАК сделана эта "взлётка". Вчера лично наблюдал, как в неё пытался попасть седанчик один широкий. Удалось ему только с четвертой попытки. Ибо ширина этой полосы - метра полтора..

А "островок" этот смешной такой! Зато бабла походу закопано там - неподеццки..

Завтра не поленюсь, зафоткаю это всё и в Сеть выложу. Пусть народ поржёт как у нас дороги строят.

Гость|23.10.2018 19:10|

Гость писал(a):

Губернатор на 60 суток укатил на Кавказ!
Я уеду на кавказ. Женитьба Бальзаминова.

Имя: Гость
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