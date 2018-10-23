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Общество | В Пензе с 1 ноября запретят раскапывать дороги без оформления

23.10.2018|16:49
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С 1 ноября в Пензе запретят проводить земляные работы, не связанные с устранением аварийных ситуаций или подключением инженерных сетей, например, к новостройке.

Введение такого ограничения связано с намерением оставить дороги в целости и сохранности, а также поддерживать благоустройство на территории областного центра. На случай возникновения нештатной ситуации разработана схема действий.

«Обратиться в МКУ «Департамент ЖКХ города Пензы» по адресу: город Пенза, улица Некрасова, 34, в 41-й кабинет для получения соответствующего разрешения», - пояснил начальник административно-технической инспекции Департамента ЖКХ г. Пензы Александр Грачев.

Почти ни одна зима не обходится без аварий. В большинстве случаев докапываться до труб приходится, вскрывая дороги, - сети расположены под проезжей частью. Участок улицы Куйбышева у местных жителей давно получил недобрую славу.

«По-моему, в четвертый раз или в третий. Кажется, в четвертый», - подсчитал мужчина.

На устранение аварии на внутриквартальных дорогах отводится 14 дней, на магистральных - 7.

«По опыту прошлых лет есть те, кто нарушает данный закон. Штраф на должностных лиц составляет от 10 до 20 тысяч, на юридических лиц составляет от 30 до 50 тысяч», - добавил Александр Грачев.

Запрет на проведение раскопок в городе будет действовать до 31 марта 2019 года.

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