23.10.2018 | 16:32

Имело ли место превышение должностных полномочий сотрудниками ДПС или это выдумка пьяного автомобилиста - выяснением всех подробностей произошедшего на перекрестке улиц Калинина и Красной Горки занимаются следователи Первомайского районного отдела.

«Мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомашиной «Лада Калина». Около дома № 36 на улице Красная Горка в городе Пензе водитель, игнорируя требования сотрудников ДПС об остановке транспортного средства, произвел наезд на дорожный знак. Последний утверждает, что в ходе задержания за совершение административного правонарушения сотрудники ДПС применили к нему физическую силу и нанесли не менее одного удара по телу», - сообщила руководитель следственного отдела СУ СКР по Пензенской области Екатерина Заводовская.

События разворачивались 26 апреля, сейчас восстановить картину произошедшего довольно проблематично, хотя улица многолюдная и случилось все в разгар рабочего дня - в промежутке с 13:00 до 14:30.

Всего в нескольких метрах от места задержания автомобилиста расположена наружная камера, сопровождаемая табличкой «Ведется видеонаблюдение». Однако воспользоваться записями наружных камер не представляется возможным, поскольку истек срок давности. Мужчина обратился в Следственный комитет лишь спустя два месяца после конфликта.

Известно, что в тот апрельский день за произошедшим все же наблюдали редкие прохожие, возможно, что кто-то из них даже снимал на телефон. К тем, кто был свидетелем задержания, и обращаются следователи.

«Просим сообщить об этом в следственный отдел по Первомайскому району города Пензы или в следственное управление по телефонам 56-61-05 или 36-17-02. Показания очевидцев имеют существенное значение для объективного расследования уголовного дела», - добавила Екатерина Заводовская.