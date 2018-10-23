23.10.2018 | 14:56

Во вторник, 23 октября, в мэрии Пензы на аппаратном совещании подвели итоги общегородского субботника, состоявшегося 20 октября.

И. о. главы администрации Сергей Волков сообщил, что был выполнен большой объем работ по уборке мусора и осенней листвы, и поблагодарил всех за участие в мероприятии.

«Наша задача теперь порядок поддерживать», - объявил Сергей Волков. Как уточнили в пресс-службе мэрии, он поручил главам районных администраций вывезти весь собранный мусор до конца текущей недели.

На общегородскую уборку в Пензе вышли тысячи людей. В ходе субботника от мусора очистили прибрежную зону Суры от Бакунинского до подвесного моста, лесополосу на улице Светлой, зеленую зону на Спартаковской, Ботанической, Конструкторской улицах в Ахунах, скверы Семейный, Лермонтовский, Учителей, Полярников, Чернобыльцев, «Три гвоздики», «Бессмертный полк», «Журавли» и др.

На Олимпийской аллее в этот день посадили 45 саженцев краснолистного дуба.