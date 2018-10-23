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Общество | В Пензе обозначили сроки для вывоза собранного на субботнике мусора

23.10.2018|14:56
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Во вторник, 23 октября, в мэрии Пензы на аппаратном совещании подвели итоги общегородского субботника, состоявшегося 20 октября.

И. о. главы администрации Сергей Волков сообщил, что был выполнен большой объем работ по уборке мусора и осенней листвы, и поблагодарил всех за участие в мероприятии.

«Наша задача теперь порядок поддерживать», - объявил Сергей Волков. Как уточнили в пресс-службе мэрии, он поручил главам районных администраций вывезти весь собранный мусор до конца текущей недели.

На общегородскую уборку в Пензе вышли тысячи людей. В ходе субботника от мусора очистили прибрежную зону Суры от Бакунинского до подвесного моста, лесополосу на улице Светлой, зеленую зону на Спартаковской, Ботанической, Конструкторской улицах в Ахунах, скверы Семейный, Лермонтовский, Учителей, Полярников, Чернобыльцев, «Три гвоздики», «Бессмертный полк», «Журавли» и др.

На Олимпийской аллее в этот день посадили 45 саженцев краснолистного дуба.

Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость|23.10.2018 15:16|

во дворе дома Воронова 2 двор завален листьями, похоже будут зимовать как и в прошлом году

Гость|23.10.2018 15:20|

Все видели как показательно на этот раз трудились чиновники. Пришли на субботник нарядные, без инвентаря и инструмента. Повыхватывали из рук трудового народа на несколько секунд грабли и метла, сфотографировались для отчета, и тут же удалились. А мусор, собранный жителями города, так и остался по всему городу в кучах. Чиновники даже не удосужились организовать его вывоз.

Гость|23.10.2018 15:21|

После субботника весь город в напиленных деревьях и брошенном мусоре. Убирать весной будут с такой организацией общественного труда?

Гость|23.10.2018 15:30|

А почему управляющие компании самоустранились от участия в субботнике? Или взяли пример с власти?

Гость|23.10.2018 15:34|

Гость писал(a):

Повыхватывали из рук трудового народа на несколько секунд грабли и метла, сфотографировались для отчета, и тут же удалились.
Побежали в Администрацию делить премию: кто больше сделал фото, тому и премия больше за сверхурочные в выходной день

Гость|23.10.2018 15:35|

Киборги убогие, даже вывести не могут, все что людьми убрано.

Гость|23.10.2018 15:37|

мусор этот растащит до того как уберут, сизифов труд

Имя: Гость
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