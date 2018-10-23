23.10.2018 | 17:33

В Кузнецке железнодорожный переезд, расположенный на 823-м километре (Поселки), закроют для движения автомобилей из-за ремонта.

Машины не смогут проехать по нему в пятницу, 27 октября, с 7:00 до 18:00. На объекте будут менять настил.

«Проезд автотранспорта со стороны города Кузнецка к трассе М5 будет осуществляться через Алексеевское шоссе», - сообщили в пресс-службе администрации города.

За последние два месяца переезд на 823-м километре закрывают в связи с ремонтом уже в четвертый раз. Движение автомобилей по нему прерывалось 25 августа, 1-2 октября и 16 октября.