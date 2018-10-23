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Общество | В день памяти святителя Иннокентия Пензу посетил митрополит Лонгин

23.10.2018|17:20
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День памяти небесного покровителя Сурского края святителя Иннокентия - особая дата для пензенских православных верующих.

«Он даже больной туберкулезом всегда молился за нас всех, за нашу землю. Он даже лежа, когда не было у него сил, молился», - рассказала прихожанка.

Чтобы принять участие в богослужении, в Пензу приехал высокопреосвященнейший Лонгин, митрополит Саратовский и Вольский.

«В то время, когда он был здесь архиереем, это была одна епархия. Включала она в себя и Саратов, и Пензу, поэтому я каждый год приезжаю сюда на этот праздник. Очень рад возможности вновь приехать сюда и помолиться с благочестивым, верующим народом города Пензы», - сообщил высокопреосвященнейший Лонгин.

Люди еще при жизни почитали Иннокентия за чудеса, которые случались благодаря его молитвам. Прихожане в них верят и просят помощи у святителя. В следующем году исполнится 200 лет со дня его кончины.

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Гость|23.10.2018 18:56|

а смысл?что толку от приезда жреца очередного?

Гость|23.10.2018 19:18|

Ну прямо праздник каждый день!!! Если каждый день ставить свечку за 50 рублей,то на хлебушек и кефир не останется.

Имя: Гость
Комментарий:

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