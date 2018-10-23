23.10.2018 | 17:20

День памяти небесного покровителя Сурского края святителя Иннокентия - особая дата для пензенских православных верующих.

«Он даже больной туберкулезом всегда молился за нас всех, за нашу землю. Он даже лежа, когда не было у него сил, молился», - рассказала прихожанка.

Чтобы принять участие в богослужении, в Пензу приехал высокопреосвященнейший Лонгин, митрополит Саратовский и Вольский.

«В то время, когда он был здесь архиереем, это была одна епархия. Включала она в себя и Саратов, и Пензу, поэтому я каждый год приезжаю сюда на этот праздник. Очень рад возможности вновь приехать сюда и помолиться с благочестивым, верующим народом города Пензы», - сообщил высокопреосвященнейший Лонгин.

Люди еще при жизни почитали Иннокентия за чудеса, которые случались благодаря его молитвам. Прихожане в них верят и просят помощи у святителя. В следующем году исполнится 200 лет со дня его кончины.