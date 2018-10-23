23.10.2018 | 18:18

Почувствовать себя пьяным мог любой желающий - от обычного водителя до сотрудника ГИБДД. В специальных очках, которые дают зрительный эффект состояния алкогольного опьянения, им предлагали пройти полосу препятствий.

Таким образом водителям одной из пензенских транспортных компаний наглядно демонстрировали, почему не стоит садиться за руль после возлияния, специалисты из Москвы.

«Эти очки как раз имитируют состояние опьянения примерно как от хорошо выпитого человеком изрядно горячительного. Если мы надеваем их на трезвую голову, то фактически сразу у нас голова начинает чуть-чуть мутнеть. Но в реальной жизни так и бывает: в «состоянии невменоза» человек садится за руль», - отметил старший тренер экспертного центра «Движение без опасности» Дмитрий Стебаков (г. Москва).

В большинстве случаев такое приводит к печальным последствиям. В 2018 году правительством страны была подписана Стратегия безопасности дорожного движения, в средствах массовой информации получившая название «Стратегия 0».

Ее основной целью является снижение к 2030 году числа жертв ДТП до нулевого показателя. Во исполнение чего требуется воспитывать в человеке культуру поведения на проезжей части начиная с раннего возраста, говорят специалисты. Поэтому для учащихся школы № 20 организовали интерактивный спектакль с участием Кота Катафота и Пса Фликера.

«Имена им даны так, чтобы была связь с безопасностью дорожного движения. В рамках мероприятия мы отрабатываем такие темы, как безопасность пешехода, безопасность пассажира», - сообщила руководитель проекта «Культура на дорогах» Валентина Кульбицкая (г. Москва).

Пятиклассник Талип Тагиров, прежде чем пересечь проезжую часть, всегда убеждается, что машины его пропускают.

«И еще я знаю правило, что когда с велосипедом хочешь перейти дорогу через пешеходный переход, то надо слезть с велосипеда и перейти», - рассказал школьник.

Также представители экспертного центра «Движение без опасности» провели на одной из пензенских автозаправок акцию «Ноль промилле».