23.10.2018 | 09:12

Пензячка выплатила долг после того, как судебные приставы направили ее работодателю постановление на удержание средств из зарплаты. Задолженность в размере 150 тысяч рублей образовалась из-за несвоевременного погашения займа, взятого в кредитной организации.

Изначально женщина не собиралась отдавать деньги, о чем прямо заявила сотруднику регионального управления ФССП РФ. Однако через некоторое время ее решение изменилось.

Приставы обратились в пенсионный фонд, выяснили, что пензячка занимает высокую должность в одной из крупных фирм Москвы, и послали туда документы.

«Руководителем организации было поставлено условие: либо она погашает всю задолженность, либо увольняется с работы. Долг был погашен через два дня», - сообщили в пресс-службе УФССП РФ по Пензенской области.