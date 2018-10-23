Пензячка выплатила долг после того, как судебные приставы направили ее работодателю постановление на удержание средств из зарплаты. Задолженность в размере 150 тысяч рублей образовалась из-за несвоевременного погашения займа, взятого в кредитной организации.
Изначально женщина не собиралась отдавать деньги, о чем прямо заявила сотруднику регионального управления ФССП РФ. Однако через некоторое время ее решение изменилось.
Приставы обратились в пенсионный фонд, выяснили, что пензячка занимает высокую должность в одной из крупных фирм Москвы, и послали туда документы.
«Руководителем организации было поставлено условие: либо она погашает всю задолженность, либо увольняется с работы. Долг был погашен через два дня», - сообщили в пресс-службе УФССП РФ по Пензенской области.
Вот так нарушается трудовое право. Почему не взыскали по закону в размере 20% заработка ежемесячно? Куда прокуратура и ГИТ смотрят?