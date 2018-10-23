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Общество | Пензячка погасила 150 тысяч долга из опасения остаться без работы

23.10.2018|09:12
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Пензячка выплатила долг после того, как судебные приставы направили ее работодателю постановление на удержание средств из зарплаты. Задолженность в размере 150 тысяч рублей образовалась из-за несвоевременного погашения займа, взятого в кредитной организации.

Изначально женщина не собиралась отдавать деньги, о чем прямо заявила сотруднику регионального управления ФССП РФ. Однако через некоторое время ее решение изменилось.

Приставы обратились в пенсионный фонд, выяснили, что пензячка занимает высокую должность в одной из крупных фирм Москвы, и послали туда документы.

«Руководителем организации было поставлено условие: либо она погашает всю задолженность, либо увольняется с работы. Долг был погашен через два дня», - сообщили в пресс-службе УФССП РФ по Пензенской области.

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Гость|23.10.2018 09:28|

Вот так нарушается трудовое право. Почему не взыскали по закону в размере 20% заработка ежемесячно? Куда прокуратура и ГИТ смотрят?

Гость|23.10.2018 09:28|

penzainform.ru писал(a):

«Руководителем организации было поставлено условие: либо она погашает всю задолженность, либо увольняется с работы.
Абсолютно незаконное требование руководителя!

Гость|23.10.2018 09:29|

penzainform.ru писал(a):

Руководителем организации было поставлено условие: либо она погашает всю задолженность, либо увольняется с работы
хорошая история, жаль что враньё.

Руководителям пофиг на долги работников, если работники им приносят пользу и выгоду.

Придумайте новую сказку. Можно про религию, сейчас это модно.

Имя: Гость
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