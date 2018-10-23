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Общество | «Экопром» создаст 200 рабочих мест в Западной и Восточной зонах области

23.10.2018|13:50
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Пензенскому филиалу ООО «Экопром», которое стало победителем конкурсного отбора и получило статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Западной и Восточной зонах области, необходимо более 200 сотрудников для выстраивания комплексной коммунальной системы.

«Создаваемая система должна будет обеспечить непрерывный процесс, включающий четыре основных направления: исполнение действующего федерального и регионального законодательства в области обращения с отходами; реализация Терсхемы путем организации сбора, транспортировки, переработки и экологически безопасного захоронения ТКО; заключение договоров с потребителями коммунальной услуги и обеспечение ее оплаты; введение системы раздельного сбора отходов.

Для качественной реализации каждого из этих процессов необходим квалифицированный персонал, и хотя к работе в полном объеме региональный оператор приступит с 1 января 2019 года, мы уже сейчас открываем набор сотрудников и размещаем необходимые вакансии», – сообщили в Пензенском филиале ООО «Экопром».

Основной офис филиала находится в Кузнецке. Туда требуются эколог, бухгалтера, юристы, менеджеры договорного отдела, специалисты по кадрам, диспетчеры и операторы.

В каждом вошедшем в зону деятельности регионального оператора районе (Земетчинском, Нижнеломовском, Пачелмском, Наровчатском, Башмаковском, Спасском, Вадинском, Кузнецком, Городищенском, Камешкирском, Лопатинском, Неверкинском, Никольском и Сосновоборском) будет открыт стационарный офис для приема граждан. Там также есть вакансии (необходимы кассиры, специалисты по работе с населением, контролеры и др.).

Более 30 человек требуется в ремонтную службу организации, в том числе водители категории С, кладовщики, электросварщики, маляры, шиномонтажники, механики, автослесари с опытом работы по специальности.

Соискателей просят обращаться в офис Пензенского филиала ООО «Экопром» в Кузнецке (ул. Кирова, д. 157, ком. 408), по телефону 8-909-330-36-64 или направлять резюме по электронной почте Ecoprom58@yandex.ru.

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Гость|23.10.2018 14:33|

С каждого домохозяйства от 500 р. в месяц, готовьтесь...

Гость|23.10.2018 15:05|

Где-же для такой оравы мусора наберем-то??

Гость|23.10.2018 15:16|

А Экосервис сократит столько же

Имя: Гость
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