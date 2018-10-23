23.10.2018 | 09:04

Федеральная риелторская компания «Этажи» и ВТБ продлили соглашение о сотрудничестве. Согласно документу, клиенты «Этажей» могут получить по ипотечному кредитованию дисконт в размере 0,6% от базового предложения банка.

Именно сейчас, по утверждению экспертов, настал лучший момент для того, чтобы воспользоваться выгодным сочетанием ставки по кредиту и стоимости жилья.

Оживление экономики и снижение инфляции способствуют интересу россиян к покупке недвижимости. Ситуация 2017 года - падающая ипотечная ставка и снижение цен на квартиры - помогла покупателям.

В 2018 году активность покупателей возросла - только за 8 месяцев текущего года в Пензенской области выдано ипотечных кредитов на 59% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

После увеличения ключевой ставки ЦБ РФ 14 сентября 2018 года многие банки начали повышать и ставки по ипотеке.

Сразу после такого события, 18 сентября, руководитель федеральной риелторской компании «Этажи» Ильдар Хусаинов написал пост на своей странице в соцсети: «Сегодня вечером прошла рабочая встреча с Группой ВТБ. Обсудили взаимное сотрудничество, очень много прорывных проектов. Ну и, наверное, главная новость, которую можно сообщить, - эксклюзивная преференция 0,6% на все продукты ВТБ для клиентов компании «Этажи» по всей России продлена до 31 декабря! Это на самом деле хороший сигнал для всего рынка, особенно учитывая повышение ключевой ставки».

На первый взгляд, разница между 9,6% и 9% незначительна. Но на простом примере заметна очевидная выгода: при покупке квартиры в новом доме за 2,5 млн рублей новая ставка сбережет за все время кредита (до 30 лет) порядка 1 281 662 рублей и 2 442 698 рублей для квартиры стоимостью 4 млн.

О том, чем подобные предложения по скидкам интересны банку, рассказал Евгений Дячкин, руководитель департамента ипотечного кредитования ВТБ.

«Для ВТБ очень важно сотрудничество с риелторами. В результате партнерства мы предлагаем более выгодные ставки и вместе совершенствуем процесс ипотечного кредитования. Одна из важных задач банка - быстро выдавать деньги клиентам и повышать ценность партнеров в их глазах», - пояснил он.

Центр недвижимости и ипотеки «Этажи» в Пензе открыл свои двери по адресу: ул. Суворова, д. 146а, 2-й этаж, телефон (8412) 28-48-28, сайт https://pnz.etagi.com/, группа «ВКонтакте» https://vk.com/etagi_penza.

Профессиональные специалисты по недвижимости совместно с ипотечным брокером подберут квартиру под запросы любого клиента, проконсультируют по ипотеке, а также обеспечат прохождение сделки от первичной консультации до передачи ключей.

Первичный расчет по ипотечной программе можно осуществить самостоятельно на сайте компании https://pnz.etagi.com/ipoteka/.