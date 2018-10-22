22.10.2018 | 11:59

В Заречном рядом с бассейном в 18-м микрорайоне появится пешеходный переход. Портал «Заречье сегодня» сообщил, что к установке знаков и нанесению разметки приступят на неделе с 22 по 28 октября.

Глава города Олег Климанов уточнил, что планировалось сделать это в 2019 году, однако из-за многочисленных обращений местных жителей найти средства на зебру пришлось уже в 2018-м.

«Вопрос о необходимости дополнительного пешеходного перехода у бассейна появился, напомним, в середине 2017 года и не раз обсуждался на городских комиссиях по безопасности дорожного движения», - добавляется на портале.

Ранее звучала информация о том, что, по подсчетам Управления капитального строительства, оборудование пешеходного перехода и дублирующих знаков к нему обойдется городу примерно в 80 тысяч рублей.