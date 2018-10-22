22.10.2018 | 17:25

Для тысячи воздушных шаров с прикрепленными бумажными птицами пришлось специально ставить палатку, ее разместили за мемориальным комплексом «Журавли». В сквере собрались десятки школьников. Многие из них и не знали, что 22 октября один из самых печальных праздников - День белых журавлей.

«Инициатором этой акции в свое время стал известный поэт Расул Гамзатов. И конечно, мы сегодня должны вспоминать всех тех, кто отдал свою жизнь не только в годы Великой Отечественной войны, но и в других конфликтах, которые, к сожалению, не прекращаются», - отметил заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

Ученик школы № 46 Владислав Гусаров видел своего прадеда только на фотоснимках, лишь со слов близких знает о том, что пришлось ему пройти за годы Великой Отечественной.

«Мой прадедушка воевал на войне, дошел до Берлина и вернулся домой живым. У него было пять пулевых ранений, во время боевых действий его отправили в медсанчасть, он сам туда самостоятельно добрался», - рассказал Владислав.

«Задача всех жителей планеты и основная задача - это сохранить и сберечь мир», - заявил председатель совета ветеранов Пензенской области Сергей Цигвинцев.