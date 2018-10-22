22.10.2018 | 16:45

Воздушный шар черного цвета олицетворял плохие слова и крепкие выражения, которые употреблять в приличном обществе и уж тем более в стенах школы ни в коем случае нельзя. Ученики это прекрасно понимали, они были готовы разорвать ненормативную лексику на куски.

Разноцветные шары - это не что иное, как хорошие слова. Ученики из Засечного поддержали областной марафон «Вежливый школьник». В его рамках детям и молодежи будут прививать достойные манеры. Для младшеклассников придумали особую программу.

«Завели дневнички добрых дел, где ежедневно с ребятами записываем все добрые дела. Первый раз у нас было затруднение, что именно писать в эти дневнички, поэтому сама собой возникла необходимость эти добрые дела делать и вежливые слова говорить. У нас проходит эта ниточка вежливых слов и добрых дел через все уроки. Сегодня урок математики, и урок математики мы посвятили тимуровскому движению, тем добрым делам, которые делали они», - поделилась учитель начальных классов школы им. М. Ю. Лермонтова Марина Долгих.

Воспитанников старших классов ждала другая программа с поправкой на возраст, там у ребят было минимум теории и максимум практики.

«Класс классу передает эту как бы эстафетную палочку, совершенные добрые дела. Они могут их совершать как в школе, по отношению к своим одноклассникам, так и вне школы - по отношению к соседям, родителям», - отметила заместитель директора школы Ольга Титова.

Итоги первого этапа вежливого марафона подведут в конце октября.