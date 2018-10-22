22.10.2018 | 16:18

С 9 декабря у фирменного поезда № 51/52 «Сура» Пенза – Москва изменится и время отправления, и время в пути.

«Фирменный поезд № 51/52 «Сура» будет следовать через станции Рузаевка, Торбеево и Рязань-1», - уточнили в Службе корпоративных коммуникаций Куйбышевской железной дороги.

Теперь до Москвы поезд будет доезжать быстрее на 44 минуты, а из столицы до Пензы - на 30 минут.

Время отправления «Суры» станет следующим: она будет отправляться из Пензы в 21:35 и прибывать в Москву в 8:23 (время в пути - 10 часов 48 минут). Из Москвы поезд станет выезжать в 20:40 и прибывать в Пензу в 7:35 (время в пути – 10 часов 55 минут).

«До 9 декабря поезд будет курсировать по прежнему маршруту через станции Белинская, Пачелма, Башмаково, Моршанск, Ряжск-1, Рязань-2 с отправлением из Пензы в 20:51 и прибытием в Москву в 8:23», - добавили в службе корпоративных коммуникаций.