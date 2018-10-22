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Общество | У поезда «Сура» (Пенза - Москва) с 9 декабря изменится расписание

22.10.2018|16:18
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С 9 декабря у фирменного поезда № 51/52 «Сура» Пенза – Москва изменится и время отправления, и время в пути.

«Фирменный поезд № 51/52 «Сура» будет следовать через станции Рузаевка, Торбеево и Рязань-1», - уточнили в Службе корпоративных коммуникаций Куйбышевской железной дороги.

Теперь до Москвы поезд будет доезжать быстрее на 44 минуты, а из столицы до Пензы - на 30 минут.

Время отправления «Суры» станет следующим: она будет отправляться из Пензы в 21:35 и прибывать в Москву в 8:23 (время в пути - 10 часов 48 минут). Из Москвы поезд станет выезжать в 20:40 и прибывать в Пензу в 7:35 (время в пути – 10 часов 55 минут).

«До 9 декабря поезд будет курсировать по прежнему маршруту через станции Белинская, Пачелма, Башмаково, Моршанск, Ряжск-1, Рязань-2 с отправлением из Пензы в 20:51 и прибытием в Москву в 8:23», - добавили в службе корпоративных коммуникаций.

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Гость|22.10.2018 16:28|

это хорошо или плохо?

Гость|22.10.2018 16:31|

Гость писал(a):

это хорошо или плохо?
2ТЭ10У больно много соляры жрут.

Гость|22.10.2018 16:31|

Что хорошего, в том, чтобы в Пензу в 7 утра приезжать?! Хотя, что вообще хорошего в том, что в Пензу приехал.

Гость|22.10.2018 16:34|

это пофиг!

Гость|22.10.2018 16:35|

Через Мордовию поедем.

Лучше Сапсан пустите за 3 часа в любую сторону. Пилить на Суре не интересно

Гость|22.10.2018 16:36|

скоро закроют такими темпами моршанскую ветку-ведь крым наш

Гость|22.10.2018 16:48|

Хе, лохи, в Саранск вон "Ласточку" из Москвы пускают.

(пруф в тырнете легко найти, а тут бурасинформский модератор камменты с ссылками тупо трет)

Гость|22.10.2018 17:07|

Гость писал(a):

скоро закроют такими темпами моршанскую ветку-ведь крым наш
Ну Орский, 93-й и дневной пока оставляют на старом маршруте.

Гость|22.10.2018 17:10|

Это оооочень хорошо!!! Теперь хоть кучу дичи, садящейся в Каменке, не увидишь.

Гость|22.10.2018 17:26|

В Арбеково теперь не выпрыгнуть. Через Бессоновку поедет.

Гость|22.10.2018 17:49|

Гость писал(a):

Теперь хоть кучу дичи, садящейся в Каменке, не увидишь.
так и они таких уродов не увидят, им то как повезло...

Имя: Гость
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