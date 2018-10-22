В воскресенье, 21 октября, на 54-м году жизни скоропостижно скончался прокурор Белинского района старший советник юстиции Сергей Полетаев.
Начав службу со стажера районной прокуратуры в 1989 году, Сергей Полетаев работал следователем, затем более 22 лет возглавлял Каменскую межрайонную прокуратуру и прокуратуру Белинского района.
Его успехи неоднократно были отмечены Генеральным прокурором Российской Федерации и прокурором Пензенской области.
«Коллектив прокуратуры Пензенской области глубоко скорбит об утрате этого замечательного человека и высокого профессионала, отдавшего всю свою жизнь служению Родине», - сообщили в ведомстве.
Прощание с Сергеем Анатольевичем состоится 23 октября с 10:00 до 12:00 в районном Доме культуры (г. Белинский, ул. Белинская, 14).
Много людей загубили прокуроры своей бездеятельностью.