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Общество | Скоропостижно скончался прокурор Белинского района Сергей Полетаев

22.10.2018|14:54
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В воскресенье, 21 октября, на 54-м году жизни скоропостижно скончался прокурор Белинского района старший советник юстиции Сергей Полетаев.

Начав службу со стажера районной прокуратуры в 1989 году, Сергей Полетаев работал следователем, затем более 22 лет возглавлял Каменскую межрайонную прокуратуру и прокуратуру Белинского района.

Его успехи неоднократно были отмечены Генеральным прокурором Российской Федерации и прокурором Пензенской области.

«Коллектив прокуратуры Пензенской области глубоко скорбит об утрате этого замечательного человека и высокого профессионала, отдавшего всю свою жизнь служению Родине», - сообщили в ведомстве.

Прощание с Сергеем Анатольевичем состоится 23 октября с 10:00 до 12:00 в районном Доме культуры (г. Белинский, ул. Белинская, 14).

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Гость|22.10.2018 15:27|

Много людей загубили прокуроры своей бездеятельностью.

Гость|22.10.2018 15:39|

Замечательный был человек, настоящий профессионал своего дела

Гость|22.10.2018 15:43|

Что-то частенько стали умирать прокуроры в самом расцвете лет. Видно не сладко им приходиться, тоже работа не сахар,задолбали проверками их.

Гость|22.10.2018 15:57|

Не дотянул до нового пенсионного возраста...Жаль, когда люди уходят из жизни в таком возрасте

Гость|22.10.2018 16:00|

что то мне кажется с продолжительностью жизни до 71 года нас

обманули...

Гость|22.10.2018 16:02|

они сами себя обманули.

Гость|22.10.2018 16:03|

У них пенсия раньше,от выслуги.

Гость|22.10.2018 16:38|

https://vk.com/opoznanie_pnz

Имя: Гость
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