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Общество | Пензенец поучаствовал в программе «Русский ниндзя» на Первом канале

22.10.2018|15:14
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Еще один житель Пензенской области выступил во втором сезоне программы Первого канала «Русский ниндзя». На этот раз речь идет о 36-летнем Александре Панове из Пензы. Передача с его участием вышла в эфир в воскресенье, 21 октября.

Мужчина, работающий IT-специалистом в банке, приехал на шоу с многочисленной группой поддержки. Он заявил, что главная его мотивация - просто прославиться.

В итоге пензенец дошел до пятого испытания, которое называется «На волоске» (одно из самых сложных на дистанции, по словам ведущих, где нужно работать и руками, и ногами, и всем телом). Преодолеть его Александру Панову не удалось.

«Сделал все, что мог. Мог получше, конечно, но увы. В следующий раз», - высказался мужчина после выступления.

Ранее в отборочном туре второго сезона шоу поучаствовал 43-летний зареченец Игорь Клюжин. Он довольно быстро проходил сложную трассу «Русского ниндзя», однако дойти до финала не смог из-за досадного касания воды.

Источник — Срезка с www.1tv.ru/shows/russian-ninja
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Гость|22.10.2018 16:37|

https://vk.com/opoznanie_pnz

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