22.10.2018 | 15:05

СМС-сообщения от МЧС об отсутствии воды утром в понедельник получили многие горожане.

В Первомайском и Железнодорожном районах Пензы произошло аварийное отключение. О ночной утечке на пересечении улиц Сухумской и Терновского напоминает размытый грунт. Поток был такой силы, что глину выбросило наверх.

«Здесь проходит очень большое количество инженерных сетей различных диаметров, в том числе семисотый, плюс теплокамера тепловых сетей, также камера распределительная по холодному водоснабжению. Соответственно, определить, где и на каком диаметре было повреждение, сразу не представлялось возможным. Поэтому предположение было такое, что утечка была на «семисотке», - объяснил зам. начальника Управления по делам ГОЧС г. Пензы Александр Дерябин.

«Произошел разрыв водопровода диаметром 300 в ночное время. Принимали все меры по переключению. Сейчас для определения пришлось отключать ГПЗ-24, то есть кольца», - сообщил зам. технического директора ООО «Горводоканал» Дмитрий Грунтов.

На место коммунального ЧП стянули силы ресурсоснабжающей организации. Хотя произошло переключение на другую водопроводную ветку и уже к десяти часам жидкость вернулась в жилые дома, ремонтировать чугунную трубу было необходимо.

«Я знаю, что школа вот сегодня - сокращенные уроки и все. А у нас вода есть, мы помылись», - поделилась женщина.

У сотрудников же одного из магазинов день не задался. Торговый зал на нулевом этаже дома № 207 на улице Терновского затопило. Во время утечки холодная вода хлынула по лоткам тепловых сетей, добралась до подвала многоэтажки.

«Сантиметров десять, может, вода была с утра», - отметил работник.

Помогали затопленным сотрудники поискового пожарно-спасательного центра. Во двор дома ТСЖ «Меркурий» пришла машина с восьмикубовой цистерной от муниципального дорожного предприятия.

На устранение последствий водопроводной аварии потребовался целый день.