22.10.2018 | 12:19

В субботу, 27 октября, во всех поликлиниках медицинских организаций Пензенской области, включая клиническую больницу имени Н. Н. Бурденко, пройдет акция «День невролога».

Мероприятие приурочено ко Всемирному дню борьбы с инсультами, который ежегодно отмечается 29-го числа. Все желающие смогут попасть на субботний прием к врачам-специалистам с 8:00 до 14:00 без предварительной записи.

О важности своевременной диагностики и профилактики этого заболевания свидетельствуют цифры: инсульт занимает второе место в списке самых частых причин смерти и инвалидности человека.

«По данным медицинской статистики, вернуться к нормальной жизни могут только 8% перенесших его людей, около 20% не могут самостоятельно ходить и чуть больше 30% нуждаются в особом уходе и помощи близких», - уточнили в региональном минздраве.