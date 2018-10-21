21.10.2018 | 12:15

Парк Дружбы объединил людей разного возраста. На берегу озера в микрорайоне Заря собрались школьники, студенты и другие неравнодушные к делу сохранения природы пензенцы. В рамках всероссийской акции «Живи, лес!» здесь запланировали высадить около двух тысяч деревьев.

Новая аллея названа в честь заслуженного лесовода России Андрея Степанова, отработавшего в отрасли 45 лет. Николай Сысоев лично знал Андрея Тихоновича - трудился с ним вместе не один год.

«Как говорят, специалист от Бога. Старое классическое лесоводство он стремился воплотить в жизнь. Он говорил и повторял, что к лесу надо подходить не только с чистой совестью и с чистыми руками, но и с глубоким пониманием природы», - рассказал Николай Сысоев.

Именно благодаря Андрею Степанову был создан музей леса Пензенской области, в котором он проводил познавательные экскурсии для учащихся. Теперь молодежь в память о заслуженном работнике отрасли высадила аллею из сосен, туй и каштанов.

Студент строительного университета Егор Викулов впервые принимал участие в такой акции. По его мнению, их следует проводить как можно чаще.

«Надо больше выращивать деревьев, чтобы в нашей стране и в нашем городе больше было зелени», - подчеркнул Егор.

«Участие молодых людей показывает, что люди Пензенской области, студенты, школьники не равнодушны, а, наоборот, радеют за нашу природу, за наше будущее, за наше здоровье», - отметил министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Александр Москвин.

Экологическая акция прошла на территории всего региона. В общей сложности представителями министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования совместно с волонтерами высажено порядка 250 000 деревьев.