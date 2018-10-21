21.10.2018 | 15:39

29 октября 2018 года исполняется 100 лет с момента создания ВЛКСМ. В преддверии этой даты в школе искусств «Гармония» вспомнили, как жили и работали тогда и каким он был - комсомолец, человек, который для поколения XXI века лишь история.

«Стадный человек. Трудолюбивый, выполняющий свой долг», - описал сложившийся у него образ студент Пензенского колледжа искусств Николай Архиереев.

Комсомольцы считались помощниками и резервом партии, молодыми строителями коммунизма. Благодаря им появилось движение тысячников - тех, кто выполнял рабочий план на 1 000%.

«Если кто-то знает район Медпрепаратов и Шуиста, тот знает, что там есть стадион, который называется «Спартак». Он есть и сейчас. А вот построили его в 80-е годы комсомольцы методом народной стройки. То есть ребята работали на заводе, а в свободное время приходили», - рассказала заместитель директора кадетской школы № 70 Валентина Морозова.

Комсомольцы ставили партийные интересы выше собственных. Они сыграли неоценимую роль в победе над фашизмом. Неслучайно более 3,5 тысячи членов ВЛКСМ за годы Великой Отечественной были удостоены звания Героя Советского Союза.