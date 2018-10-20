Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|20 окт 2018|20:03
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+5oC
+7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+2oC
+10oC
Завтра | Облачно |
  75.32  |  $  65.81
 

Общество | В школе искусств «Гармония» отметили 100-летие комсомола

20.10.2018|15:05
Печать

29 октября 2018 года исполняется 100 лет с момента создания коммунистического союза молодежи. В преддверии даты в школе искусств «Гармония» вспоминали, как жили и работали тогда. И каким был комсомолец - человек, который для поколения XXI века лишь история.

«Статный человек, трудолюбивый, выполняющий свой долг», - отметил студент Пензенского колледжа искусств Николай Архиереев.

Комсомольцы всегда считались помощниками и резервом партии, молодыми строителями коммунизма. Именно благодаря им появилось движение «тысячников» - тех, кто выполняет рабочий план на 1 000 процентов.

«Если кто-то знает район «Медпрепаратов» и Шуиста, тому знаком там такой стадион, который называется «Спартак», он есть и сейчас. А вот построили его в 80-е годы комсомольцы методом народной стройки, то есть ребята работали на заводе, а в свободное время приходили», - рассказала заместитель директора кадетской школы № 70 Валентина Морозова.

Комсомольцы ставили партийные интересы выше собственных и сыграли неоценимую роль в победе над фашизмом. Не случайно более 3 500 членов ВЛКСМ после окончания Великой Отечественной получили звания Героев Советского союза.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 