20.10.2018 | 15:05

29 октября 2018 года исполняется 100 лет с момента создания коммунистического союза молодежи. В преддверии даты в школе искусств «Гармония» вспоминали, как жили и работали тогда. И каким был комсомолец - человек, который для поколения XXI века лишь история.

«Статный человек, трудолюбивый, выполняющий свой долг», - отметил студент Пензенского колледжа искусств Николай Архиереев.

Комсомольцы всегда считались помощниками и резервом партии, молодыми строителями коммунизма. Именно благодаря им появилось движение «тысячников» - тех, кто выполняет рабочий план на 1 000 процентов.

«Если кто-то знает район «Медпрепаратов» и Шуиста, тому знаком там такой стадион, который называется «Спартак», он есть и сейчас. А вот построили его в 80-е годы комсомольцы методом народной стройки, то есть ребята работали на заводе, а в свободное время приходили», - рассказала заместитель директора кадетской школы № 70 Валентина Морозова.

Комсомольцы ставили партийные интересы выше собственных и сыграли неоценимую роль в победе над фашизмом. Не случайно более 3 500 членов ВЛКСМ после окончания Великой Отечественной получили звания Героев Советского союза.