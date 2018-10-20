20.10.2018 | 14:51

Завершился общегородской субботник, проходивший в Пензе 20 октября. Отчет о нем опубликовала пресс-служба мэрии.

В Железнодорожном районе в прибрежной зоне Суры от Бакунинского до подвесного моста убран мусор, стекло, пакеты, окурки, бутылки, подметены лестничные марши, вырублена поросль.

На Шуисте прошла санитарная уборка лесополосы на улице Светлой. Собраны мусор, листва и трава, опилены старые сучья деревьев и кустов, у новой школы появились саженцы.

На улицах Ухтомского, Луначарского и Герцена территория очищена от бытового и крупногабаритного мусора, скошен сухостой.

В микрорайоне КПД убран участок, прилегающий хоккейной «коробке» на ул. Егорова, 20, и земля около конечной остановки общественного транспорта.

В Ахунах приведена в надлежащий вид зеленая зона на Спартаковской, Ботанической, Конструкторской улицах.

На улице Антонова состоялся субботник в сквере «Семейный», а на территории детского сада № 5 «Умка» посажены 70 растений туи.

Очищены от грязи и мусора прилотковые зоны дорог и тротуары на улицах Буровой, Чаадаева, Измайлова, вымыты остановочные павильоны и урны.

В Ленинском районе на субботник вышли более 4,3 тысячи человек, было задействовано 15 единиц техники. Активисты трудились в зеленых зонах на улицах Пушкина, Захарова, Плеханова. Преобразились к зиме и скверы - Лермонтовский, Учительский, Полярников, Чернобыльцев, «Три гвоздики», «Бессмертный полк», «Журавли».

Уборка мусора, веток и листвы прошла на улицах Коммунистической, Пушкина, Кирова, Кураева, Володарского, Карпинского, Бакунина, Ворошилова, Вяземского, Советской, на проспекте Победы, в Театральный проезде, в микрорайоне Бугровка, в сквере на улице Зои Космодемьянской.

В Октябрьском районе прошли работы в сквере 40-летия Победы, у Безымянного ручья, в микрорайонах Север, Арбеково, Заря, в Заводском районе.

Всего в Октябрьском районе приняли участие в субботнике свыше 5 000 человек, привлечено 17 единиц техники, вывезено 90 кубометров листвы и мусора. Площадь убранной территории составила 740 тыс. кв. м.

На благоустройство Первомайского района вышли около 5 000 человек. Они быстро и слаженно привели в порядок территории Западной Поляны, исторического центра города, Кривозерья. На улицах Калинина и Перспективной посажено более 70 деревьев.

Во время субботника прошла экологическая акция «Чистый родник» - очищены от мусора территории у родника «Солдатское озеро» и двух природных источников на улице Ставропольской. А участники акции «Чистый берег» навели порядок у Суры и в микрорайоне Междуречье на берегах реки Пензы.

В районе ликвидированы четыре навала мусора, площадь убранной территории составила более 26 тыс. кв. м. На помощь участникам субботника привлечено 14 единиц техники. Около 40 куб. м сухой листвы и мусора вывезено на полигон.