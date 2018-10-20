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Общество | В Пензе стартовал межрегиональный форум SECOTHON'2018

20.10.2018|17:10
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От идеи до IT-проекта за 48 часов - таков девиз стартовавшего в Пензе большого хакатона. Это межрегиональный форум, который собрал более 150 активных представителей технологических, предпринимательских и креативных сообществ.

Специалисты различных направлений - разработчики, дизайнеры, маркетологи - объединились в команды, чтобы за двое суток разработать свои программные продукты.

«Участники, возможно, приходят сюда не только чтобы развить свой проект в бизнес. Они приходят сюда для того, чтобы проверить свою какую-то технологическую гипотезу: будет у них работать технология или нет. Сейчас развивается дополненная виртуальная реальность, и с каждым годом проектов по дополненной и виртуальной реальности очень много», - отметила организатор форума Евгения Сотина.

«Наши IT-компании, когда выступают спонсорами этого мероприятия, придерживаются одной цели - посмотреть тех, кто мог бы занять и пополнить ряды программистов, которые им нужны. Потому что здесь действительно собираются креативные, идейные, инновационно активные люди, которые готовы объединяться в команды и достаточно быстро принимать решения», - сообщил министр промышленности, транспорта и инновационной политики области Михаил Торгашин.

По истечении 48 часов участники хакатона на демо-дне представят прототипы своих проектов экспертам и широкой аудитории.

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