В пятницу, 19 октября, в пензенском микрорайоне Заря была высажена аллея, посвященная памяти заслуженного лесовода Российской Федерации Андрею Степанову.
Андрей Степанов начал трудовую деятельность в 1952 году в Воронежской области. С 1962 года работал в Пензенской области на должностях инженера лесного хозяйства отдела лесовосстановления, заместителя начальника отдела лесного хозяйства, охраны и защиты леса, начальника отдела лесного хозяйства, начальника отдела госконтроля.
Под руководством Андрея Тихоновича был создан музей леса с обширной выставочной экспозицией, в котором он проводил познавательные экскурсии для школьников и рассказывал о бережном отношении к лесным богатствам.
В Заре активисты потрудились над тем, чтобы на площади около двух гектаров появились саженцы туи, каштана, сосны обыкновенной.
«Аллея станет напоминанием об этом замечательном человеке, который более 45 лет добросовестно отработал в лесной отрасли», - сообщили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.
Аллею в поле? В память о лесоводе? Чё, оригинальненько.