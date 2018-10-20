20.10.2018 | 12:01

В пятницу, 19 октября, в пензенском микрорайоне Заря была высажена аллея, посвященная памяти заслуженного лесовода Российской Федерации Андрею Степанову.

Андрей Степанов начал трудовую деятельность в 1952 году в Воронежской области. С 1962 года работал в Пензенской области на должностях инженера лесного хозяйства отдела лесовосстановления, заместителя начальника отдела лесного хозяйства, охраны и защиты леса, начальника отдела лесного хозяйства, начальника отдела госконтроля.

Под руководством Андрея Тихоновича был создан музей леса с обширной выставочной экспозицией, в котором он проводил познавательные экскурсии для школьников и рассказывал о бережном отношении к лесным богатствам.

В Заре активисты потрудились над тем, чтобы на площади около двух гектаров появились саженцы туи, каштана, сосны обыкновенной.

«Аллея станет напоминанием об этом замечательном человеке, который более 45 лет добросовестно отработал в лесной отрасли», - сообщили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.