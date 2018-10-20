20.10.2018 | 14:34

Субботник объединил сотни и даже тысячи неравнодушных горожан. Октябрь словно ждал этого и поднимал настроение собравшихся хорошей погодой.

Золото опавшей листвы собирали на Олимпийской аллее. Парковая зона, которую так любят пензенцы, - одно из мест, где в выходной наводили порядок.

В сквере высаживали 55 краснолистных и обыкновенных дубов, их привезли их Земетчинского питомника.

В процессе посадки к советам Светланы Самохваловой, начальника отдела озеленения ЦПКиО им. В. Г. Белинского, прислушивались и депутаты, и чиновники. Ведь именно ее сотрудникам придется следить за столь необычным молодняком с красными листьями.

«Мы специально выбирали места, где просветы. Как на Руси говорилось, дуб любит расти в шубе, но без шапки. Мы вот шапку с него сняли, образно говоря, а в шубу его одели, то есть все условия для него создали», - сообщила Светлана Самохвалова.

Каждому нашлось занятие по силам и по душе. Шестилетняя Алиса мечтает создать Страну чудес в родной Пензе, и сделать это, по мнению девочки, совсем не сложно.

«Не надо мусорить, чтобы не приходилось долго убирать», - предложила Алиса.

«Мы по городу, практически в каждой точке, увидели работающих людей. Все понимают, что это во благо города. Есть уникальная возможность, исходя из погодных условий, привести дворовые территории, общественные пространства в порядок», - подчеркнул глава администрации г. Пензы Виктор Кувайцев.

«Самое интересное, можно что-то сделать наконец-то для себя, для своих людей, которые живут в нашем городе, для своего города и для своей страны. Мне кажется, нужно каждому брать пример», - отметила жительница Пензы.

Во дворах, на придомовых территориях, в скверах и парках во всех районах Пензы горожане сражались за чистоту. Вместе с листвой убирали и бытовой мусор, бутылки, которые отнюдь не с неба упали.

Шелест опавшей листвы в эту субботу был слышен повсюду. Кому-то даже удалось прилечь на желтую «перину».