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Общество | В Пензе на общегородскую уборку вышли тысячи людей

20.10.2018|14:34
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Субботник объединил сотни и даже тысячи неравнодушных горожан. Октябрь словно ждал этого и поднимал настроение собравшихся хорошей погодой.

Золото опавшей листвы собирали на Олимпийской аллее. Парковая зона, которую так любят пензенцы, - одно из мест, где в выходной наводили порядок.

В сквере высаживали 55 краснолистных и обыкновенных дубов, их привезли их Земетчинского питомника.

В процессе посадки к советам Светланы Самохваловой, начальника отдела озеленения ЦПКиО им. В. Г. Белинского, прислушивались и депутаты, и чиновники. Ведь именно ее сотрудникам придется следить за столь необычным молодняком с красными листьями.

«Мы специально выбирали места, где просветы. Как на Руси говорилось, дуб любит расти в шубе, но без шапки. Мы вот шапку с него сняли, образно говоря, а в шубу его одели, то есть все условия для него создали», - сообщила Светлана Самохвалова.

Каждому нашлось занятие по силам и по душе. Шестилетняя Алиса мечтает создать Страну чудес в родной Пензе, и сделать это, по мнению девочки, совсем не сложно.

«Не надо мусорить, чтобы не приходилось долго убирать», - предложила Алиса.

«Мы по городу, практически в каждой точке, увидели работающих людей. Все понимают, что это во благо города. Есть уникальная возможность, исходя из погодных условий, привести дворовые территории, общественные пространства в порядок», - подчеркнул глава администрации г. Пензы Виктор Кувайцев.

«Самое интересное, можно что-то сделать наконец-то для себя, для своих людей, которые живут в нашем городе, для своего города и для своей страны. Мне кажется, нужно каждому брать пример», - отметила жительница Пензы.

Во дворах, на придомовых территориях, в скверах и парках во всех районах Пензы горожане сражались за чистоту. Вместе с листвой убирали и бытовой мусор, бутылки, которые отнюдь не с неба упали.

Шелест опавшей листвы в эту субботу был слышен повсюду. Кому-то даже удалось прилечь на желтую «перину».

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Гость|20.10.2018 19:05|

Какое лицемерие на камеру от бюджета. Привлеките их по Украине за привлечение к незаконному труду детей

Мотовилов (гость)|20.10.2018 19:13|

В Москве и области уборка дальше 5 метров от дорожки считается преступлением и наказывается штрафом. А мы всё продолжаем зачищать родную землю от её Богом данного покрова. Вот оно комсомольское воспитание...

Мотовилов (гость)|20.10.2018 19:17|

Примитивное региональное закнодательство, примитивное сознание организаторов. А могли бы намного лучше и больше и полезнее сделать. Ужас экологической неграмотности и политической чиновной показухи.

Гость|20.10.2018 19:23|

Галина Измайлова

Русские сами себя унизили. Власть не считает возможным повышать уровень жизни народа, а народ все это терпит. Гибнут дети от терактов. Власть обвиняет детей и родителей. Власть . лишила народ общенародной собственности 75 проц собственности принадлежит иностранцам. Русские готовы у самоликвидации За что уважать народ, который не встает на защиту своих детей от гибели ?

Гость|20.10.2018 19:25|

penzainform.ru писал(a):

Субботник объединил сотни и даже тысячи неравнодушных горожан.
а че не миллионы? Врать так врать!))

Гость|20.10.2018 19:26|

"Единая Россия" умудрилась опошлить даже субботник!!!

Гость|20.10.2018 19:27|

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
Субботник объединил сотни и даже тысячи неравнодушных горожан.
а че не миллионы? Врать так врать!))
С языка сняли.

Имя: Гость
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