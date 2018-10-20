20.10.2018 | 16:48

Рабочий день авиадиспетчеров начинается в кабинете, больше похожем на учебный класс. Там руководитель полетов проводит инструктаж смены, на котором присутствуют все специалисты, участвующие в обслуживании воздушного движения, - инженерный состав, сотрудники аэропорта, метеорологи.

«В простом обиходе это планерка, постановка задач с разбором», - пояснил руководитель полетов Пензенского центра обслуживания воздушного движения Олег Хахулин.

В соседнем помещении трудятся диспетчеры группы планирования. К ним поступают данные по прилетающим и улетающим воздушным судам о заправках, техническом обслуживании, задержках рейса и вся информация, связанная с аэродромом.

«У них задача - аккумулировать, анализировать и передавать соответственно по направлениям, убедиться в исполнении, точно ли направлено, дошла ли информация до потребителя», - добавил Олег Хахулин.

Основное место, где располагаются авиадиспетчеры, называют вышкой. В ней происходит уже непосредственное управление воздушным движением в зоне ответственности пензенского центра.

«Осуществляются прием и выпуск воздушных судов, движение их по площади маневрирования - с момента запуска двигателей до заруливания по прибытии на место стоянки», - рассказал руководитель полетов.

С руководителем полетов свой профессиональный праздник на посту встретил Алексей Бутырин. Он утверждает, что это такой же для него день, как и любой другой, когда он «глаза и уши» для самолетов.

«У нас на это имеются соответствующие средства, мы все прекрасно видим, что происходит в небе, и своевременно все контролируем», - отметил авиадиспетчер.

Пензенскому центру обслуживания воздушного движения исполнилось 25 лет.