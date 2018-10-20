Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|20 окт 2018|20:02
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+5oC
+7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+2oC
+10oC
Завтра | Облачно |
  75.32  |  $  65.81
 

Общество | Пензенский центр обслуживания воздушного движения отметил юбилей

20.10.2018|16:48
Печать

Рабочий день авиадиспетчеров начинается в кабинете, больше похожем на учебный класс. Там руководитель полетов проводит инструктаж смены, на котором присутствуют все специалисты, участвующие в обслуживании воздушного движения, - инженерный состав, сотрудники аэропорта, метеорологи.

«В простом обиходе это планерка, постановка задач с разбором», - пояснил руководитель полетов Пензенского центра обслуживания воздушного движения Олег Хахулин.

В соседнем помещении трудятся диспетчеры группы планирования. К ним поступают данные по прилетающим и улетающим воздушным судам о заправках, техническом обслуживании, задержках рейса и вся информация, связанная с аэродромом.

«У них задача - аккумулировать, анализировать и передавать соответственно по направлениям, убедиться в исполнении, точно ли направлено, дошла ли информация до потребителя», - добавил Олег Хахулин.

Основное место, где располагаются авиадиспетчеры, называют вышкой. В ней происходит уже непосредственное управление воздушным движением в зоне ответственности пензенского центра.

«Осуществляются прием и выпуск воздушных судов, движение их по площади маневрирования - с момента запуска двигателей до заруливания по прибытии на место стоянки», - рассказал руководитель полетов.

С руководителем полетов свой профессиональный праздник на посту встретил Алексей Бутырин. Он утверждает, что это такой же для него день, как и любой другой, когда он «глаза и уши» для самолетов.

«У нас на это имеются соответствующие средства, мы все прекрасно видим, что происходит в небе, и своевременно все контролируем», - отметил авиадиспетчер.

Пензенскому центру обслуживания воздушного движения исполнилось 25 лет.

0
0
0
0
 
Гость|20.10.2018 18:50|

56-я секунда сюжета, на мнемосхеме обозначение ЛЕСБИ... Ж8-()

Гость|20.10.2018 19:34|

Какие вам к чертям самоёты . Вам на ослах ездить .

Гость|20.10.2018 19:42|

Змеев воздушных запущщали в честь праздника? Али самолетики бумажные?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 