20.10.2018 | 15:48

В прежние времена больные зубы врачи предлагали удалять. Теперь благодаря операционному микроскопу возможно лечение даже, казалось бы, в самых безнадежных случаях.

Пензенских стоматологов научили работать с дорогостоящим оборудованием. Мастер-класс провел дантист из Москвы Алексей Болячин.

Около 15 лет он занимается лечением корневых каналов. Говорит, что за последние годы медицина шагнула далеко вперед. И если в столице еще успевают за новыми технологиями, то в глубинке дела обстоят похуже. Например, на всю Пензенскую область поставлено только семь таких микроскопов, пять из них - в объединении «Пензенская стоматологическая поликлиника».

«Это связано с двумя факторами. Во-первых, достаточно высокая стоимость - это, безусловно, важный фактор. Вторая основная проблема, на мой взгляд, - то, что это требует определенных усилий прежде всего со стороны врача», - отметил Алексей Болячин.

А еще нужно желание научиться работать с современным оборудованием, чтобы потом применять полученные навыки на практике. Это просто необходимо для качественного лечения зубов, считает главный врач стоматологической поликлиники Елена Блащук.

«Микроскоп позволяет пломбировать те каналы, которые запломбировать практически просто невозможно. Он позволяет увидеть канал до верхушки, очистить, если когда-то был плохо запломбирован, и запломбировать правильно, качественно. Это стопроцентная гарантия, что зуб будет сохранен», - рассказала специалист.

В рамках семинара операционный микроскоп освоили около 20 пензенских стоматологов.