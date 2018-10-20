20.10.2018 | 12:49

В субботу, 20 октября, во время областного субботника сотрудники администрации Пензы внесли вклад в благоустройство Олимпийской аллеи.

«Они очистили территорию от опавших листьев, посадили в сквере деревья. Теперь здесь красуются 45 саженцев краснолистного дуба», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Глава администрации Виктор Кувайцев отметил, что с каждым годом на субботники выходит все больше горожан, чтобы сделать Пензу чище и уютнее.

Всеобщий региональный субботник стартовал в областном центре в 9:00. Работы проходили во всех районах Пензы. В частности, в Комсомольском парке трудились представители правительства Пензенской области, которые сгребли с газонов мусор и опавшие листья.