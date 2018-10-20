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Общество | Пензенские чиновники посадили на Олимпийской аллее 45 дубков

20.10.2018|12:49
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В субботу, 20 октября, во время областного субботника сотрудники администрации Пензы внесли вклад в благоустройство Олимпийской аллеи.

«Они очистили территорию от опавших листьев, посадили в сквере деревья. Теперь здесь красуются 45 саженцев краснолистного дуба», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Глава администрации Виктор Кувайцев отметил, что с каждым годом на субботники выходит все больше горожан, чтобы сделать Пензу чище и уютнее.

Всеобщий региональный субботник стартовал в областном центре в 9:00. Работы проходили во всех районах Пензы. В частности, в Комсомольском парке трудились представители правительства Пензенской области, которые сгребли с газонов мусор и опавшие листья.

Источник — фото: Penza-gorod.ru
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Гость|20.10.2018 13:18|

Теперь надо выбирать 45 депутатов, печалька

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