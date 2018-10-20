20.10.2018 | 10:18

На улице Ленинградской в Пензе обустраивают полосу для разгона. Она предназначена для автомобилистов, совершающих поворот направо с улицы Попова по направлению движения от гимназии № 53.

Тем, как идет работа на этом перекрестке и на улице Попова в целом, в пятницу, 19 октября, поинтересовался глава Пензы Николай Тактаров. Рабочие продолжают выкладывать тротуары плиткой. Полностью сделана тропинка, ведущая от педагогического института к школе № 53, готовится место для будущих скверов.

Также Николай Тактаров побывал на Большой Бугровке, где асфальтируются дорожки для пешеходов. По словам прораба бригады, уже готово 266 кв. м пешеходной дорожки, осталось сделать еще 500 метров.

«О необходимости сделать здесь тропинку для пешеходов жители района говорили давно. Они жаловались на то, что вынуждены ходить по проезжей части, и просили главу города разрешить данную проблему», - сообщили в пресс-службе Пензенской городской думы.