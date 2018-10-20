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Общество | Губернатор предложил устроить в парке выставку арт-объектов советской эпохи

20.10.2018|16:23
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«Сегодня сотрудники облправительства благоустраивали Комсомольский парк. У меня возникла идея собрать на его территории в год 100-летия комсомола арт-объекты советской эпохи. Их много, но они в забвении, в не самом хорошем состоянии. Привести их в порядок, выставить в парке», - написал на своей странице в Twitter губернатор Иван Белозерцев в субботу, 20 октября.

В этот день в Пензенской области прошел общерегиональный субботник. Представители регионального правительства трудились в Комсомольском парке, созданном 60 лет назад силами пензенской молодежи. В последние годы парк назывался Олимпийским, но в 2018-м ему вернули историческое название.

«Это наша история и ностальгия для тысяч пензенцев. Думаю, сбор и реставрация могли бы стать региональной акцией. Каждый, кто захочет, поучаствует по мере сил и возможностей. Парк станет интересным и очень необычным местом, «хранителем» в своем роде», - считает глава региона.

К 100-летию Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи, которое будет отмечаться 29 октября, в Пензенской области подготовлено множество мероприятий. Так, в этот день в музее И. Н. Ульянова в областном центре откроется выставка «Комсомол, закаленный в бою и труде». В регионе проходит фестиваль песни «Комсомольцы - беспокойные сердца». В Кузнецке открылась выставка, посвященная юбилею комсомола.

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Гость|20.10.2018 16:39|

А выставку из архивов разрушенных за 25 лет предприятий приборостроения, машиностроения, оборонпрома области "Промышленность, которую мы уничтожили" было бы неплохо провести.

Гость|20.10.2018 16:41|

Гость писал(a):

А выставку из архивов разрушенных за 25 лет предприятий приборостроения, машиностроения, оборонпрома области "Промышленность, которую мы уничтожили" было бы неплохо провести.
В музей ЗИФа его свозите, идейного нашего.

Гость|20.10.2018 16:57|

Ага где эти комсомолцы были когда завод ковавший победу в вов разваливались.

Имя: Гость
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