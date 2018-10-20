20.10.2018 | 16:23

«Сегодня сотрудники облправительства благоустраивали Комсомольский парк. У меня возникла идея собрать на его территории в год 100-летия комсомола арт-объекты советской эпохи. Их много, но они в забвении, в не самом хорошем состоянии. Привести их в порядок, выставить в парке», - написал на своей странице в Twitter губернатор Иван Белозерцев в субботу, 20 октября.

В этот день в Пензенской области прошел общерегиональный субботник. Представители регионального правительства трудились в Комсомольском парке, созданном 60 лет назад силами пензенской молодежи. В последние годы парк назывался Олимпийским, но в 2018-м ему вернули историческое название.

«Это наша история и ностальгия для тысяч пензенцев. Думаю, сбор и реставрация могли бы стать региональной акцией. Каждый, кто захочет, поучаствует по мере сил и возможностей. Парк станет интересным и очень необычным местом, «хранителем» в своем роде», - считает глава региона.

К 100-летию Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи, которое будет отмечаться 29 октября, в Пензенской области подготовлено множество мероприятий. Так, в этот день в музее И. Н. Ульянова в областном центре откроется выставка «Комсомол, закаленный в бою и труде». В регионе проходит фестиваль песни «Комсомольцы - беспокойные сердца». В Кузнецке открылась выставка, посвященная юбилею комсомола.