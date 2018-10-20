20.10.2018 | 12:22

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, находясь в краткосрочном отпуске, опубликовал в своем Instagram фото горного ущелья, сделанное им с вершины.

«Короткий отпуск - только в России. Здесь больше, чем где бы то ни было, уникальных, потрясающих по своей красоте мест. Северный Кавказ завораживает», - такими словами он сопроводил снимок.

Ранее глава Пензенской области разместил в Instagram видео, на котором запечатлен фонтан с двумя фигурами оленей и окружающий его парк.

«Вот такие зоны притяжения для наших граждан нужно делать в Пензе - на Западной Поляне, на набережной, в центре города, чтобы людям было комфортно здесь отдыхать. Будем такие проекты реализовывать. Очень интересно, хотя и ничего сложного, и небольшие затраты», - прокомментировал он запись.