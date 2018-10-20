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Общество | Губернатор опубликовал в Instagram фото с места отдыха

20.10.2018|12:22
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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, находясь в краткосрочном отпуске, опубликовал в своем Instagram фото горного ущелья, сделанное им с вершины.

«Короткий отпуск - только в России. Здесь больше, чем где бы то ни было, уникальных, потрясающих по своей красоте мест. Северный Кавказ завораживает», - такими словами он сопроводил снимок.

Ранее глава Пензенской области разместил в Instagram видео, на котором запечатлен фонтан с двумя фигурами оленей и окружающий его парк.

«Вот такие зоны притяжения для наших граждан нужно делать в Пензе - на Западной Поляне, на набережной, в центре города, чтобы людям было комфортно здесь отдыхать. Будем такие проекты реализовывать. Очень интересно, хотя и ничего сложного, и небольшие затраты», - прокомментировал он запись.

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Гость|20.10.2018 12:39|

Он думает, что для отдыха достаточно скульптур двух оленей?

Гость|20.10.2018 12:42|

Очередные мега идеи от Ивана.

Гость|20.10.2018 12:49|

Оленей на площади Ленина поставят?

Гость|20.10.2018 12:53|

дороги реализуйте,надземные и подземные переходы,тротуары,вот тогда об оленях можно говорить.

Гость|20.10.2018 12:57|

Зоной притяжения является уют. Уличные музыканты, торговля пирожками, мороженым, цветочками, шариками...

Гость|20.10.2018 13:02|

Согласен!

Красивые места там,завораживающие.

Гость|20.10.2018 13:05|

А у разбитых дорог Иван Александрович не хочет сфоткаться?! Или с "сытыми и довольными" пенсионерами в деревне.

Гость|20.10.2018 13:09|

Чего вы привязались: человек на отдыхе,и ничто человеческое ему не чуждо,тем более такие красивые места!

Гость|20.10.2018 13:15|

Гость писал(a):

20.10.2018 13:09|

Чего вы привязались: человек на отдыхе,

Уехав отдыхать вне области, он прав. А вот болтать про достаточность пары скульптурных оленей для отдыха глупо.

Гость|20.10.2018 13:16|

Фото где он осетра ловил в галстуке всех лучше было.

Гость|20.10.2018 13:20|

Я как-то тоже выкладывал фотки с места отдыха в Тайланде. Тогда в кадр на Волкенстрит, попало девушка с туфлями 44 размера... Очень притягательно! Во такие притягательные места нужно организовывать на улице Московской!

Гость|20.10.2018 13:21|

Не патриотично первому лицу губернии отдыхать вне губернии!

В Пензе тоже Ласточкины горы есть там надо отдыхать, а Лосей в Заречном фоткать.

Гость|20.10.2018 13:23|

Лапоть.

Лапоть нужно поставить в Пензе,как артобьект.

Издавна Пенза славилась лаптежниками,и это-как молодежь сказала бы,в тренде и узнаваемо.

А олени там,медведи и прочая живность,так ее в каждом городе навалом.

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