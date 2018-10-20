20 октября в Пензенской области проходит всеобщий региональный субботник. Работы по благоустройству идут во всех районах города.
В Железнодорожном районе они ведутся на набережной Суры, в сквере «Семейный» на улице Антонова, в сквере у школы № 66, в лесополосе у магазина «Сосны» в Ахунах, на улицах Ухтомского и Егорова.
В Ленинском районе субботник проходит в сквере «Журавли» и на острове Пески, в Первомайском - на Олимпийской аллее, возле дворца единоборств «Воейков» и у родника «Солдатское озеро» на Западной Поляне.
В Октябрьском районе благоустраиваются территории в парке 40-летия Победы, у Безымянного ручья, на улицах Тернопольской, Ладожской и Крупской.
Представители правительства Пензенской области не остались в стороне от всеобщей уборки. Вооружившись граблями, они вышли на газоны Комсомольского парка, чтобы сгрести мусор и опавшую листву.
«В этом году парку, созданному 60 лет назад силами пензенских комсомольцев, именовавшемуся в последние годы «Олимпийский», было возвращено прежнее историческое название. Это решение принято в связи с соответствующей инициативой ветеранов комсомольского движения», - напомнили в пресс-службе правительства региона.
Вот не пойму члены и представители правительства это одно этоже?