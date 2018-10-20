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Общество | Члены правительства Пензенской области приняли участие в субботнике

20.10.2018|10:55
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20 октября в Пензенской области проходит всеобщий региональный субботник. Работы по благоустройству идут во всех районах города.

В Железнодорожном районе они ведутся на набережной Суры, в сквере «Семейный» на улице Антонова, в сквере у школы № 66, в лесополосе у магазина «Сосны» в Ахунах, на улицах Ухтомского и Егорова.

В Ленинском районе субботник проходит в сквере «Журавли» и на острове Пески, в Первомайском - на Олимпийской аллее, возле дворца единоборств «Воейков» и у родника «Солдатское озеро» на Западной Поляне.

В Октябрьском районе благоустраиваются территории в парке 40-летия Победы, у Безымянного ручья, на улицах Тернопольской, Ладожской и Крупской.

Представители правительства Пензенской области не остались в стороне от всеобщей уборки. Вооружившись граблями, они вышли на газоны Комсомольского парка, чтобы сгрести мусор и опавшую листву.

«В этом году парку, созданному 60 лет назад силами пензенских комсомольцев, именовавшемуся в последние годы «Олимпийский», было возвращено прежнее историческое название. Это решение принято в связи с соответствующей инициативой ветеранов комсомольского движения», - напомнили в пресс-службе правительства региона.

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Гость|20.10.2018 11:59|

Вот не пойму члены и представители правительства это одно этоже?

Гость|20.10.2018 12:03|

картофан собирать на поля

Гость|20.10.2018 12:04|

вообще листья вроде как питательная среда для корней деревьев

Мотовилов (гость)|20.10.2018 12:07|

До Пензы ещё не дошло, что такой вандализм уже запрещён российским закондательством. Наказуется штрафом. Прокурор спит, губер не знает, помощники публично прогадили его пиар-имидж. Ждём реакции центральных СМИ.

Гость|20.10.2018 12:08|

Люди делают хорошо себе,а не природе,которой они лишь мизерная частичка.

Гость|20.10.2018 12:18|

Да пускай брёвна потаскают, хоть какой-то толк от них.

Имя: Гость
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