20.10.2018 | 10:55

20 октября в Пензенской области проходит всеобщий региональный субботник. Работы по благоустройству идут во всех районах города.

В Железнодорожном районе они ведутся на набережной Суры, в сквере «Семейный» на улице Антонова, в сквере у школы № 66, в лесополосе у магазина «Сосны» в Ахунах, на улицах Ухтомского и Егорова.

В Ленинском районе субботник проходит в сквере «Журавли» и на острове Пески, в Первомайском - на Олимпийской аллее, возле дворца единоборств «Воейков» и у родника «Солдатское озеро» на Западной Поляне.

В Октябрьском районе благоустраиваются территории в парке 40-летия Победы, у Безымянного ручья, на улицах Тернопольской, Ладожской и Крупской.

Представители правительства Пензенской области не остались в стороне от всеобщей уборки. Вооружившись граблями, они вышли на газоны Комсомольского парка, чтобы сгрести мусор и опавшую листву.

«В этом году парку, созданному 60 лет назад силами пензенских комсомольцев, именовавшемуся в последние годы «Олимпийский», было возвращено прежнее историческое название. Это решение принято в связи с соответствующей инициативой ветеранов комсомольского движения», - напомнили в пресс-службе правительства региона.