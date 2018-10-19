19.10.2018 | 12:10

Строители завершили работы над фундаментом и приступили к кирпичной кладке этажей на месте возведения одного из трех запланированных новых детских садов в Городе Спутнике.

Работы идут параллельно со строительством поблизости жилого комплекса «Радужные дворы», подробнее о котором можно узнать на сайте penza-sputnik.ru.

Новый детский сад - один из двух, запланированных в этой очереди застройки. Каждый из них рассчитан на 120 мест.

«Мы участвуем в федеральной программе, за счет которой в 2018-2019 годах совместно с подрядчиком построим в Спутнике три детских сада. Темпы строительства этого детского сада нас устраивают, все поставленные задачи мы выполним», - пояснил глава администрации Пензенского района Сергей Козин.

На сегодняшний день в Городе Спутнике действуют три корпуса детского сада. Первый был построен в 2014 году, второй и третий - в два последующих года. В учреждении работает почти сорок групп, в каждой из них - по 30 детей.

В скором будущем в Городе Спутнике планируется строительство еще двух детских садов, а также новой школы и детской поликлиники.

«Термодом» продолжает реализовывать свои проекты не только в сфере строительства жилья, но и в организации социальной инфраструктуры. Жители Спутника убедились в этом лично.