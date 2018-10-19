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Общество | В Пензенской области устранили условный разлив нефти

19.10.2018|08:08
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В четверг, 18 октября, в Пензенской области прошли учения по ликвидации чрезвычайной ситуации межрегионального уровня. Их участники боролись с последствиями условного разлива нефти.

Согласно легенде учений, в результате повреждения трубы магистрального нефтепровода АО «Транснефть - Дружба» в районе поселка 10-я Артель Бессоновского района произошел разлив нефти с дальнейшим возгоранием. Огнем было охвачено 550 кв. м площади, имелись пострадавшие.

К месту условной чрезвычайной ситуации незамедлительно выехали сотрудники пожарно-спасательных подразделений, медики и специалисты центра гигиены и эпидемиологии (всего 50 человек), а также 12 единиц техники.

Для оценки сложившейся обстановки пожарно-спасательные подразделения провели разведку с помощью беспилотного летательного аппарата. Кроме того, к месту утечки на мотовездеходе выехала оперативная группа.

Чтобы разлившаяся нефть не распространялась по реке, на ней установили боновые заграждения. Топливо собрали с поверхности воды, условное возгорание потушили. Медики оказали помощь пострадавшим сотрудникам объекта, а специалисты центра гигиены и эпидемиологии произвели необходимые замеры воды.

«Все привлекаемые на учения службы с поставленными задачами справились успешно, взаимодействие отработано», - сообщили в региональном ГУ МЧС.

Источник — Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области
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