19.10.2018 | 19:33

Педагоги дополнительного образования воспитывают юных музыкантов, туристов, техников, танцоров, художников, спортсменов, изобретателей. В России вообще и в Пензе в частности этой деятельности исполнилось 100 лет.

«В 1918 году, когда страна находилась в состоянии войны, когда не хватало хлеба, вещей, каких-то потребностей, государство приняло решение создать систему дополнительного образования», - рассказал заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

За целый век сотни тысяч детей в Пензе окончили внешкольные курсы обучения в кружках, клубах и секциях.

«Каждый житель города Пензы однозначно связан с дополнительным образованием. Именно оно дало нам возможность научиться представлять себя, показывать все самые яркие стороны своего таланта, может быть, кому-то дало профессию в руки», - отметила 1-й заместитель министра образования Пензенской области Лилия Чащина.

Например, Виктор Кувайцев многому научился в Вадинске, в кружках при восьмилетней школе-интернате.

«Работать на станках по обработке металла, токарном, по обработке дерева. Умели заготавливать дрова, умели ремонтировать мебель, красить, белить полы, стены», - перечислил глава администрации города.

Отличившихся педагогов дополнительного образования наградили благодарственными письмами, а воспитанники подарили своим наставникам концерт.