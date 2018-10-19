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Общество | В Пензе откроется школа проектов «Навигатор инноватора»

19.10.2018|18:24
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Чуть меньше чем за месяц до открытия школы «Навигатор инноватора» представители Открытого университета «Сколково» встретились с ее потенциальными лидерами. Студенты, аспиранты, молодые ученые смогут попробовать свои силы и поучаствовать в образовательной программе.

«Мы им даем инструменты: как свою идею довести до проектного предложения; как в своей идее выделить то, что будет продуктом или сервисом; как это правильно представить для инвесторов или для какого-то жюри; как правильно понять, кто твой потребитель и кто твоя целевая аудитория; как разобраться, где конкуренты и почему важно их знать», - рассказала директор Открытого университета «Сколково» Екатерина Морозова (г. Москва).

По словам гостьи, в Пензенской области создана хорошая инфраструктура для реализации различных проектов. Функционирует 12 бизнес-инкубаторов, два технопарка, есть «Кванториум» для школьников.

«Основное, что сейчас требуется при выходе за стены этого учебного заведения и вхождении во взрослую жизнь, - это больше навыков и умений и способность адаптироваться к быстро меняющемуся миру», - отметил министр промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области Михаил Торгашин.

Магистрант Кирилл Носков - возможный кандидат на участие в школе «Навигатор инноватора». Молодой человек занимается разработками и готовится к финалу программы «Умник».

«У меня проект по усовершенствованию зубчатых колес с циклоидальным профилем, которые используются в планетарно-цевочных передачах, в редукторах. Так как нет сейчас стандартной технологии для их изготовления, я являюсь одним из тех людей, которые ищут способы, как их наиболее эффективно изготавливать», - объяснил он.

Школа «Навигатор инноватора» начнет свою работу 13 ноября.

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