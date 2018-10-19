19.10.2018 | 16:25

С минуты молчания начался круглый стол «Защитим детей от терроризма». В зале Законодательного собрания говорили о том, что из трагедии в Керчи нужно извлекать уроки.

«Сегодня мир изменился так, что необходимо обеспечивать дополнительные меры безопасности», - отметил председатель Общественной палаты Пензенской области Владимир Подобед.

Случившееся анализировали со всех сторон. Министр образования рассказал, что делается для безопасности юных пензенцев в школах.

«Много работы предстоит сделать - это периметральное видеонаблюдение в образовательных организациях, система хранения видеозаписей о входе-выходе на входных группах образовательных организаций», - сообщил министр образования Пензенской области Александр Воронков.

Поднимали участники круглого стола и другой вопрос: что привело 18-летнего парня к тому, что он устроил побоище в родном колледже и потом сам застрелился.

«Институт семьи нужно вывести на новый уровень, нужно учить родителей воспитывать детей. У нас есть преподаватели, которые этому научены, но все же ребенок растет в семье, растет в любви родителей, и пусть родители знают, как донести это до него», - предложила студентка Дарья Глахтеева.

Все из участников круглого стола согласились: главное - это внимание к подрастающему поколению, его нужно воспитывать как в семье, так и через средства массовой информации.

«Владимир Владимирович Путин вчера был на Валдае, и он там сказал: очень важен контент, который закладывается в умы нашей молодежи. А вот этим контентом как раз обладают средства массовой информации», - пояснила генеральный директор ТРК «Наш дом» Татьяна Прошина.

Меж тем для регионального телевидения настали непростые времена. С января следующего года могут возникнуть проблемы в доведении продукта до зрителя из-за отключения аналогового вещания.

С другой стороны, например, у 11-го есть детские и подростковые программы, каких очень мало на федеральных каналах.

В заключение участники круглого стола приняли обращение, в котором, в частности, предложили совершенствовать систему продажи оружия и ограничить возраст его приобретения 21 годом.