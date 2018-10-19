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Общество | В Пензе министр образования объяснил, как нужно общаться с молодежью

19.10.2018|12:34
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В пятницу, 19 октября, в Пензе состоялся круглый стол «Защитим детей от терроризма». Общественная палата провела экстренное заседание в связи с массовым убийством в Крыму, где погиб 21 человек и около 50 получили ранения.

«Нападавшим оказался студент 4-го курса - 18-летний студент, месяц назад получивший разрешение на оружие. Стрелявший студент жил с матерью, был малообщительным, не имел друзей. По предварительным данным, сообщников у него не было», - сообщил председатель Общественной палаты Пензенской области Владимир Подобед.

Министр образования области Александр Воронков заявил, что только в ушедшем году в регионе было выделено более 20 млн на обеспечение безопасности в образовательных организациях. Однако главным все-таки остается человеческий фактор.

«Я отмечаю: это студент того же колледжа, он ежедневно был на виду у педагогического коллектива, студенческого сообщества. Но его проблемы не были замечены», - подчеркнул Александр Воронков.

По его мнению, к делу обеспечения безопасности должны подключиться активные представители общественности, способные выявлять проблемы наряду с психологами. Им нужно выйти неформально в общежития и места, где общается молодежь, но не для того, чтобы выявить проблему и наказать руководителя колледжа, а чтобы именно выявить существующие конфликты и объяснить подросткам, что нельзя решать проблемы кардинальным способом или через насилие.

«Надо открыто сказать: вот есть несчастная любовь, и вы принимаете радикальное решение. А потом вы уже гниете в земле много лет, а девушка завела семью и не помнит о вас, друзья не помнят о вас. И только мать одна в горе, вы причинили горе только своему самому близкому человеку. Надо простым языком дойти до каждого», - призвал Александр Воронков.

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Гость|19.10.2018 12:56|

Я отмечаю: это студент того же колледжа, он ежедневно был на виду у педагогического коллектива, студенческого сообщества. Но его проблемы не были замечены», - подчеркнул Александр Воронков.

А может не хотели замечать ? Не общительный , учился хорошо видать зачмырили парнишку вот он и устроил им армагедон . Щас на него всё повесят и спишут . Нам правды не скажут .

Гость|19.10.2018 12:58|

https://vk.com/opoznanie_pnz

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