19.10.2018 | 12:34

В пятницу, 19 октября, в Пензе состоялся круглый стол «Защитим детей от терроризма». Общественная палата провела экстренное заседание в связи с массовым убийством в Крыму, где погиб 21 человек и около 50 получили ранения.

«Нападавшим оказался студент 4-го курса - 18-летний студент, месяц назад получивший разрешение на оружие. Стрелявший студент жил с матерью, был малообщительным, не имел друзей. По предварительным данным, сообщников у него не было», - сообщил председатель Общественной палаты Пензенской области Владимир Подобед.

Министр образования области Александр Воронков заявил, что только в ушедшем году в регионе было выделено более 20 млн на обеспечение безопасности в образовательных организациях. Однако главным все-таки остается человеческий фактор.

«Я отмечаю: это студент того же колледжа, он ежедневно был на виду у педагогического коллектива, студенческого сообщества. Но его проблемы не были замечены», - подчеркнул Александр Воронков.

По его мнению, к делу обеспечения безопасности должны подключиться активные представители общественности, способные выявлять проблемы наряду с психологами. Им нужно выйти неформально в общежития и места, где общается молодежь, но не для того, чтобы выявить проблему и наказать руководителя колледжа, а чтобы именно выявить существующие конфликты и объяснить подросткам, что нельзя решать проблемы кардинальным способом или через насилие.

«Надо открыто сказать: вот есть несчастная любовь, и вы принимаете радикальное решение. А потом вы уже гниете в земле много лет, а девушка завела семью и не помнит о вас, друзья не помнят о вас. И только мать одна в горе, вы причинили горе только своему самому близкому человеку. Надо простым языком дойти до каждого», - призвал Александр Воронков.