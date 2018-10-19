19.10.2018 | 10:18

В двух детских садах Кузнецка выявлены нарушения нормативов температурного режима. Проверку в дошкольных учреждениях провели сотрудники местной прокуратуры и управления Роспотребнадзора.

Как рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова, температура в игровых и спальных помещениях детсадов № 29 и 37 не соответствовала нормам санитарно-эпидемиологического законодательства.

В спальных комнатах должно быть 19 градусов, в игровых - 21. Однако и там, и там проверяющие зафиксировали температуру 18 градусов.

По результатам проверки в адрес заведующих детсадами внесли представления с требованиями незамедлительно устранить нарушения. Это было исполнено.

Кроме того, в отношении руководителей учреждений возбудили дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения»). Им грозят штрафы в размере от трех до семи тысяч рублей.