19.10.2018 | 12:04

В четверг, 18 октября, в офисе ООО «ТНС энерго Пенза» - гарантирующего поставщика электроэнергии на территории Пензенской области состоялось подведение итогов акции «Каждому клиенту - Личный кабинет».

Акция проводилась среди потребителей - физических лиц. По ее условиям для участия достаточно было подключить Личный кабинет в период с 10 августа по 30 сентября 2018 года. Десяти из 1 308 новых пользователей сервиса были вручены планшетные компьютеры и сертификаты на посещение ресторана.

«Личный кабинет я подключил недавно, но уже успел воспользоваться некоторыми его функциями. Очень удобно передавать показания и оплачивать электроэнергию – без очередей, прямо из дома. И, конечно, понравилась возможность контроля за начислениями и своими расходами», - поделился один из победителей, Николай Пискунов.

Собравшиеся также отметили тот факт, что все победители акции приехали из разных районов Пензенской области.

«Мы, безусловно, рады тому, что наши усилия по продвижению интернет-сервисов дают ощутимый результат. Таким образом достигается одна из главных целей - обеспечивается доступность услуг нашей компании для всех клиентов, в том числе проживающих в самых отдаленных уголках региона», - подчеркнул заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ООО «ТНС энерго Пенза» Роман Чернов.

Подключить Личный кабинет можно следующими способами:

- на официальном сайте ООО «ТНС энерго Пенза» penza.tns-e.ru;

- с помощью мобильного приложения «ТНС энерго. Личный кабинет» (для OS Android);

- направив заявку в свободной форме на адрес vopros@penza.tns-e.ru.

Кроме того, помощь в подключении сервиса окажут специалисты любого центра обслуживания клиентов ООО «ТНС энерго Пенза».